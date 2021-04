Enrique Guzmán es acusado de abuso sexual por su nieta Frida Sofía

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Con el hashtag #nomecallomas, Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán, acusó a su abuelo Enrique Guzmán, quien se hizo famoso como vocalista de los Teen Tops, uno de los primeros grupos en tocar rock and roll en México en los sesenta, de haber abusado de ella desde que tenía cinco años.

“Fue un hombre muy asqueroso, fue un hombre muy abusivo. Me daba miedo. Me hizo cosas feas. Me manoseó desde los cinco”, aseguró en entrevista con el conductor del programa de espectáculos “De primera mano”, Gustavo Adolfo Infante.

“Lo más asqueroso de todo es que cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere y pues a esa edad no tienen ni idea, no tienes consciencia, entonces se vuelve algo normal y qué asco.”

Frida Sofía dijo que siente desprecio por su abuelo. “Lo odio. Si el mundo supiera. Es un delito”, indicó y aseguró que guardó silencio porque se sentía culpable.

“Entonces fue como, por eso, me lo callé, porque dije: ‘entonces yo estoy enferma o ¿qué onda?”

Destacó que esa situación la volvió a enfrentar con las eventuales parejas de su madre, la cantante Alejandra Guzmán.

En Instagram, Frida Sofía escribió: “Me robaste la inocencia, mi privacidad, mi energía, mi tiempo, mi seguridad, mi intimidad, mi valor y hasta mi voz… YA NO MÁS. #nomecallomas”.

¿Qué respondió Enrique Guzmán?

Con publicaciones en sus redes sociales, el cantante de 78 años, respondió el 7 de abril: “Me preocupa mucho la inestabilidad mental de @fridasofia y lo estúpido de @gustavoadolfo un hombre que me conoce perfectamente.”

Me preocupa mucho la inestabilidad a mental de @fridasofia y lo estupido de @gustavoadolfo un hombre que que me conoce perfectamente — Enrique Guzmán (@enriqueguzman) April 7, 2021

Luego compartió entrevistas en revistas de la farándula de quienes lo defienden y siguió: “Lo que Frida necesita es una ayuda siquiátrica y ojalá la encuentre. YO SOY UN CABALLERO.”

Luego arremetió contra el conductor de espectáculos, a quien lo acusó de haberle faltado al respeto. “Te reclamo y me arrepiento de haber estrechado tu mano.”

Sr. Gustavo Adolfo Infante siempre te he tratado con respeto y seriedad, lo que has hecho ayer es una falta de respeto. Te reclamo y me arrepiento de haber estrechado tu mano. — Enrique Guzmán (@enriqueguzman) April 8, 2021

Después creó el hashtag #fridamiente. Después redactó: “Les aseguro que mañana @fridasofia dirá que su hermano también le faltó. Al tiempo.”

Les aseguro que mañana, @fridasofia dirá que su hermano también le faltó. Al tiempo — Enrique Guzmán (@enriqueguzman) April 8, 2021

Luego escribió: “Caí en blandito” y después preguntó si “le salió bonito el disco que promueve”.

También comenzó a dar entrevistas a medios del espectáculo, como Ventaneando, de TV Azteca, donde lloró y aseguró: “En mi puta vida le he tocado un pelo a esa niña, no tengo modo de decírtelo de otra manera. No la he tocado nunca en mi vida, de ninguna manera, ni de la cintura, ni de la mano… Juro por mis hijos.”

Negó que haya cometido cualquier tipo de abuso contra sus nietas, sus hijos o algún pariente. Sobre si buscará a Frida Sofía, respondió: “¿Cómo puedo? Va a pensar que le quiero meter mano o que me acerqué a ella con malas intenciones… Si me habla por teléfono que sea de larga distancia y lejos, no vaya a pensar que quiero hacerle algo… ¿Cómo le contesto?”

Las Brujas del Mar se pronuncian

El colectivo “Las Brujas del Mar” se refirió al caso de Frida Sofía: “¿Se dan cuenta cómo Enrique Guzmán intenta manipular a Gustavo Adolfo Infante culpándolo de que se haya exhibido como lo que es, un abusador y violador?

“Está exigiéndole que respete el ‘pacto patriarcal’, pero lo que no se da cuenta (al parecer) es que justamente está actuando como todos los culpables, haciendo ver a la víctima, en este caso Frida Sofía, como una loca que quiere atención y habla del TLP (Trastorno Límite de Personalidad) que padece, sosteniéndose de su padecimiento para hacerla ver como mentirosa.”

Señaló que así ha sucedido históricamente cuando las mujeres hablaban de temas que evidenciaban a los hombres como abusivos y ellas terminaban en un psiquiátrico o recluidas en su casa por miedo a ser señaladas y al juicio de la sociedad.

“La historia se repite una y otra vez, porque ellos se saben solapados por el sistema, por el estado e incluso por las mujeres que lo encubrieron en su momento, quizá por miedo y porque dejaron de cuestionarse si eso que les sucedía era normal o no. Aquí como este caso, diariamente suceden miles alrededor del mundo y no nos queda más que exigir justicia y tenderles nuestra mano, porque NO ESTÁN SOLAS.”

En redes sociales surgió la tendencia #YoSiTeCreoFrida.