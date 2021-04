Oaxaca: filtran audio donde petista ordena utilizar padrón de beneficiarios con fines electorales

OAXACA, Oax. (apro).- Un audio que circula en redes sociales exhibe al encargado del Plan Estatal de Fortalecimiento Territorial, el petista Lenin López Nelio, dando instrucciones para utilizar padrones del Programa Bienestar con fines electorales y favorecer al diputado federal Benjamín Robles Montoya, quien busca reelegirse.

En el audio, al hijo de Daniel López Nelio, uno de los miembros fundadores de la Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo (COCEI) y senador por Oaxaca de 2000 a 2004, se le escucha dar órdenes a una persona sobre las estrategias a emplear en este periodo de campañas en el estado de Oaxaca:

“Te vamos a dar un material súper valioso y eso sólo se lo vamos a entregar a la licenciada para que, con toda la confianza, tenemos, lo voy a decir, aunque seas nuevo, tenemos el padrón de beneficiarios de todos los programas sociales, adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, sabemos dónde viven, porque lo tenemos en una plataforma, por eso van hacer tiro con precisión esta vez”.

La grabación que circula tiene una duración de 2 minutos con 43 segundos. Y se escucha que su estrategia para las campañas políticas será “visitando una casa donde ustedes ya saben que ahí hay un adulto mayor que está recibiendo el beneficio, que tienen que ir a tocarle la puerta y decirle que desde ustedes van a atender esos programas, como también van a buscar que se amplíe en el estado de Oaxaca”.

Audio de Lenin López, operador de Benjamin Robles Montoya, dando instrucciones para operar y condicionar programas sociales con fines electorales y beneficiar a candidatos del PT y MORENA

El exdiputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el periodo 2004-2007 y exaspirante a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez mencionó a Ramón Rosas como el responsable de la estrategia en México, quien dará los datos precisos de las colonias, viviendas y beneficiarios de los programas federales en cada una de las casas.

“Les voy a poner un ejemplo de Pochutla, él te va a decir, en esta casa alrededor de 50 beneficiarios del programa de adultos mayores, pero no sólo ellos, sino también sus familiares, entonces tú vas a ir a tocar esa puerta, pero tú ya sabes que allí hay un obradorista y le vas a ir hablar de Obrador, le vas a ir a decir que respaldamos a Obrador”.

El subordinado de Benjamín Robles Montoya, quien controla el PT, tiene como tarea primordial conseguir suficientes votos en la elección del 6 de junio, no sólo para mantener el registro, sino también para lograr diputaciones locales y presidencias municipales.

En su cuenta de Twitter López Nelio desmintió tal versión y alegó que se trata de fake news:

“¡Ha iniciado la guerra sucia! Están circulando un video editado y descontextualizado, una verdadera #FakeNews, para tratar de engañar y distorsionar la realidad. No soy funcionario, No tengo acceso a los programas sociales y No puedo condicionar el voto ¡Viva la #4T de México!”.

En el hilo del mensaje también escribió: “Ante la divulgación de un audio donde presuntamente hago referencia al uso de programas sociales con fines electorales, aclaro lo siguiente:

“El audio se encuentra editado y descontextualizado, y no refleja el contenido integro de la conversación ni el propósito de la misma”.