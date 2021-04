"Quiero ayudar al país que mucho me ayudó", dice Juan Manuel Márquez al arrancar campaña

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sin cubrebocas para tomarse la foto con sus seguidores y en una camioneta Lincon sin placas, el excampeón mundial de boxeo retirado, Juan Manuel “Dinamita” Márquez, comenzó a recorrer las calles de la Ciudad de México para promover el voto por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que lo postuló como diputado plurinominal por la Cuarta Circunscripción, Distrito 12, en la capital para las elecciones del 6 de junio.

“Quiero hacer un bien común, por mi país y ayudar al país que mucho me dio, que mucho me ayudó. Ahora quiero regresarle un poquito de lo que me ha dado”, declaró a Proceso durante un breve recorrido en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Con más de 20 años de carrera profesional y múltiples campeonatos ganados, Márquez Méndez fue cuestionado por la “moda” de que los deportistas busquen cargos políticos en la justa electoral de este año:

“Está bien, todos tienen el derecho de ser lo que quieran. Los artistas igual, no nada más en México, a nivel internacional también ha sido, ahí está (Manny) Paquiao, senador” en Filipinas, dijo al recordar a uno de sus rivales más fuertes.

Luego de grabar spots y entrevistas, el pugilista “Dinamita” recordó también al actor y fisicoculturista Arnold Schwarzenegger, quien fue gobernador de California, Estados Unidos, por el Partido Republicano.

“Aquí no hay que desaprovechar la oportunidad, hay que aprovecharla y hacerlo bien”, dijo.

Juan Manuel Márquez fue propuesto por el PVEM para ocupar una diputación plurinominal en representación de la CDMX, mientras que su hermano, el exfutbolista Rafael Márquez, hace campaña por el mismo partido, para ser alcalde en Iztacalco.

No será la primera campaña política del exboxeador, ya que en el 2012 intentó ganar una diputación local en representación de la alcaldía Venustiano Carranza, pero con los colores del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Un año antes, el 12 de noviembre de 2011, Juan Manuel “Dinamita” Márquez subió al ring con calzoncillos que mostraban las siglas del tricolor durante el combate contra el filipino Pacquiao. El siguiente año, el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) multó al PRI con 698 mil pesos por la exhibición de su logotipo en tiempos de veda electoral.