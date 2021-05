Adrián de la Garza denuncia que la FGR lo quiere meter a la cárcel

MONTERREY, N. L. (apro).- El candidato del PRI a la gubernatura, Adrián de la Garza Santos, acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de pretender descarrilar su proyecto al intentar meterlo a la cárcel y amenazar a sus simpatizantes.

Precisó que personas cercanas a él son hostigadas por presuntos elementos federales, buscando información que pueda incriminarlo, sobre su relación con presuntos hechos criminales.

“Sé que ya hay gente de la Fiscalía General de la República. Todo este fin de semana, y seguramente por órdenes de Morena y de su presidente, han estado acosando a muchos ciudadanos de este estado, tratando de sacarles alguna declaración para incriminarme, porque me quieren descarrillar de esta contienda. Están tratando de intervenir de esta manera para beneficiar a Morena y a sus partidos satélites. No lo van a lograr”, dijo el candidato de la coalición Va Fuerte por Nuevo León PRI-PRD.

Al finalizar una reunión que sostuvo con mujeres, en Cintermex, dijo que, pese a la presión de los acosadores, su proyecto prevalecerá y defenderá la decisión que los ciudadanos tomen en las urnas el próximo 6 de junio.

“Me quieren meter a la cárcel. Me quieren meter, de alguna manera, a través del acoso a muchos ciudadanos de este estado. Me lo han estado diciendo, me lo han estado comunicando, y son personal de la Fiscalía de la República que fueron enviados directamente desde México, para tratar de descarrilar este proyecto, pero no lo van a lograr. Tenemos la razón, tenemos la razón jurídica también, pero sobre todo tenemos la razón popular”, afirmó.

Por su parte, Samuel García Sepúlveda, candidato de MC, dijo que las acusaciones que le lanza De la Garza son provocadas por la desesperación, pues autoridades federales los investiga a él, a su compañero de fórmula por la alcaldía de Monterrey, Francisco Cienfuegos, y al exgobernador tricolor Rodrigo Medina, por hechos ilegales.

“Adrián anda muy desesperado porque sabe que trae a la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) encima, que trae a muchas autoridades sobre él, sobre su padrino Medina, sobre su compadre Cienfuegos. Están las carpetas de Medina en la UIF y los terrenos en San Antonio”, dijo.

Señaló que un medio internacional publicó este fin de semana información que involucra a Adrián de la Garza y algunos otros funcionarios que actualmente trabajan en la Fiscalía General del Estado, con el crimen organizado, lo que hace que esté preocupado por su futuro.

“Y ahora hasta un medio internacional lo vincula con, no quiero decir marcas, un grupo del crimen organizado donde recibía dinero como agente de Averiguaciones Previas (…). Son tantos los frentes que ha abierto Adrián que yo no dudo que esté ya hincado, arrodillado ante Morena, pidiendo clemencia y blindaje, doblando las manos”, dijo.

El candidato de MC se refirió a unas presuntas nóminas supuestamente del Cártel de Los Zetas, elaboradas en el 2009, en las que aparece, escrito a mano en una libreta, el nombre de De la Garza.

Samuel consideró que luego de haber sido exhibido, la semana pasada mientras compraba votos, el priista quiere que ya termine la campaña para irse “en su avión privado a Las Vegas y perderse de Nuevo León”.