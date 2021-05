Ángel Aguirre critica inexperiencia de Evelyn Salgado y su padre revira al exgobernador con caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La campaña electoral por la gubernatura de Guerrero subió de intensidad este fin de semana tras una confrontación verbal entre el exgobernador Ángel Aguirre Rivero y el senador con licencia Félix Salado Macedonio donde salieron temas como el caso de los 43 normalistas desparecidos de Ayotzinapa y la inexperiencia en la administración pública.

Durante un mitin realizado el sábado en la ciudad de Chilpancingo, Aguirre Rivero arremetió contra la candidata a la gubernatura por Morena, Evelyn Salgado Pineda.

"No voy a caer en ninguna provocación", dice AMLO sobre nepotismo en el caso Evelyn Salgado

“Yo no me puedo imaginar que el estado sea conducido por un inexperto que no tiene ni la más remota idea de cómo garantizar la estabilidad y la paz social en el estado de Guerrero”, expresó ayer Aguirre durante un mitin en la ciudad de Chilpancingo.