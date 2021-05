'El PRI robaba pero daba', dice candidato de Va por México en Tapachula

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- “El PRI robaba, decían, mal hecho, pero daba. Estos roban y no dan nada”, dijo en Chiapas, el candidato a la presidencia municipal de Tapachula de la alianza Va por Tapachula, César Amín González Orantes.

González Orantes, candidato a la Presidencia Municipal de Tapachula de la alianza Va por Tapachula, conformada por el PRI, PAN y el PRD, estuvo en la Colonia Azteca de esa ciudad fronteriza, donde dijo que uno de los principales problemas es la inseguridad, pero se comprometió a poner orden cuando sea el nuevo alcalde.

Dijo que Morena no debe pedir el voto, lo que debe pedir es perdón, pues los tapachultecos están abandonados, como extraños en su propia casa y que su propuesta es la verdadera oposición, pues los demás partidos son paleros de Morena.

Ante la multitud, dijo que no llegará a transformar nada sino a componer lo que no sirve, que no promete hacer de Tapachula un Dubai pero que hará todo lo posible porque la gente tenga seguridad.

Recordó que hace tres años llegó un “salvador” que prometió todo y no cumplió nada, al contrario, quitó Prospera y quitó el seguro popular. Pero que la vacuna para el cambio lo tienen todos y la tiene que aplicar el 6 de junio próximo votando por los candidatos de la coalición del PRI, PAN y PRD.

Expuso que en Tapachula están invadidos “por otras razas”, pero que eso no es lo malo, pues, así como conocen sus derechos también deben conocer que tiene obligaciones, y que por eso llegará a la alcaldía para poner orden.

Dijo que en Tapachula hay más de 8 mil 500 cantinas, y que son como 40 por cada escuela que hay en esta ciudad, escuelas en las que ahora ya venden drogas, como marihuana y cocaína, por eso se debe poner orden ya en la ciudad.

Que en los 27 días que restan de campaña vendrá la guerra sucia, y que van a acusar y difamar de todo.

Dijo que ante toda la basura política que ahora hay, deben regresar los gobiernos del PRI, del PAN y del PRD, pues “sean lo que sean, saben gobernar”.

“El PRI robaba, decían, mal hecho, pero daba. Estos roban y no dan nada. O lo regalan a otros países. Sí aquí necesitamos y estamos muriéndonos de hambre”, dijo ante la multitud que empezó a ovacionarlo y aplaudirle.

La tortilla, después del 6 de junio va costar más de 25 pesos el kilo, y eso ya no se debe permitir más. Que iba a bajar la gasolina y nada. Que se daba despensa con gorgojo, pero ahora nada.

“Vendrán a ofrecerles dinero, despensa, agárrenlo, todo, pero no vendan su voto. Vengo a decirles que me ayuden, que cuiden las casillas”, dijo César Amín González Orantes, dijo el empresario y ganadero.