"Sé presidente de México, no líder faccioso": Dante Delgado a AMLO

MONTERREY, NL (apro).- En su cuenta de Twitter y en una carta que difundieron sus seguidores, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado Rannauro, replicó el mensaje que dirigió esta mañana al presidente Andrés Manuel López Obrador, para exigirle que saque las manos del proceso electoral de Nuevo León.

En su cuenta (@DanteDelgado) escribió parte del mensaje que dio en la conferencia de prensa en esta ciudad, a la que acudió para respaldar al candidato a gobernador por MC, Samuel García, quien es objeto de una investigación por parte de la Fiscalía General de la República por presunto financiamiento ilegal a su campaña.

“Andrés Manuel, sé presidente de México, no líder faccioso, concéntrate en gobernar, te lo exijo desde Monterrey, capital de Nuevo León, un estado de mujeres y hombres libres, que saben luchar y que le han aportado a la vida independiente, a la vida revolucionaria, a la transformación profunda de este país. Aquí te vas a topar con pared porque hay hombres y mujeres dispuestos a luchar y no los vamos a dejar solos”, escribió Delgado en una serie de tuits que difundió hoy.

Asimismo, le pidió al jefe del Ejecutivo Federal que deje de recurrir a los discursos de en un pasado que ya no existe y se ubique en la realidad.

“Te exijo que dejes de tener los ojos puestos en el siglo XIX, en el discurso de conservadores y liberales, que tanto daño le causó y le causa a México. Vamos con todo a ganar el próximo 6 de junio. Samuel García será el gobernador de Nuevo León y Luis Donaldo Colosio Riojas será presidente de Monterrey, porque así lo están disponiendo desde ahora las y los ciudadanos”, apuntó.

El senador veracruzano también pidió a López Obrador que se concentre en su responsabilidad como mandatario y se abstenga de intervenir en el proceso electoral actual, en referencia a las investigaciones que la FGR le sigue a García Sepúlveda y a su contrincante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adrián de la Garza, acusado de coaccionar el voto al prometer a mujeres una tarjeta con recursos a cambio del voto.

“Te exijo, nuevamente, que saques las manos del proceso electoral y que asumas tu responsabilidad de presidente de la República. Te exijo que abandones la mezquindad de sentirte y actuar como parte de una facción y asumas la responsabilidad de ser ejecutivo de todo el país”, expresó.

En la carta que circuló hoy en redes, Delgado Rannauro también demandó al tabasqueño que hable menos y actúe más.

“Te invito a que te conviertas en presidente de la República. Asume tu responsabilidad, cumple con lo que establecen las leyes, no las violentes, no trates de capturar a los otros poderes del Estado, actúa como jefe de Estado, como estadista, no como merolico de pueblo”.