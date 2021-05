AMLO no ha implementado políticas públicas para apoyar a mujeres: Signos Vitales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización civil Signos Vitales denunció que, a más de dos años de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha implementado políticas públicas para apoyar a las mujeres.

Al presentar el informe “Ser mujer en México. Abuso. Violencia. Desigualdad. Discriminación. Feminicidio”, señaló que el presidente ha priorizado la atención a temas políticos y electorales, y ha cerrado espacios y oportunidades para que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos.

“A pesar de recomendaciones de expertos y organismos nacionales e internacionales, este gobierno ha debilitado los apoyos institucionales a las mujeres y las ha puesto en mayor desventaja y riesgo”, apuntó la organización no gubernamental (ONG).

Subrayó que el gobierno actual “ha sido renuente a atender las demandas que millones de mujeres han denunciado, en especial las víctimas de la violencia y las desapariciones”.

A pesar de que ocho de las 19 secretarías federales fueron encabezadas por mujeres hasta abril 2021, añadió, no se han diseñado ni implementado políticas públicas con enfoque de género.

En su reporte, Signos Vitales lamentó que las oportunidades a las que tienen acceso las mujeres, así como la posibilidad de ejercer plenamente todos sus derechos y vivir sin el temor a ser discriminadas o agredidas, son significativamente menores en comparación con los hombres.

Asimismo, resaltó que la pandemia de covid-19 aumentó la brecha entre hombres y mujeres, y generó un retroceso de dos lustros en la participación económica de las segundas que podría borrar el progreso en equidad que se alcanzó en los últimos 50 años.

De acuerdo con el estudio, sólo una de cada 10 niñas indígenas termina la escuela secundaria en América Latina, y en México una de cada dos mujeres indígenas ha experimentado alguna forma de violencia en sus relaciones interpersonales.

De las mujeres que fueron madres en edad adulta, 13.4% tienen estudios profesionales, mientras que solo 3.8% de las que tuvieron un embarazo adolescente llegaron a ese nivel educativo.

En total, el impacto económico del embarazo en adolescentes para la sociedad (por pérdida de ingresos y empleos) es de casi 63 mil millones de pesos, y más de 11 mil millones de pesos de pérdida de ingresos fiscales para el Estado.

La ONG resaltó que las mujeres realizan 76.2% de todas las horas del trabajo de cuidado no remunerado, más del triple que los hombres, y a pesar de que en 2019 el trabajo doméstico no remunerado fue equivalente a 22.8 % del PIB mexicano, las mujeres que lo realizaron no recibieron ninguna retribución monetaria a cambio.

Respecto a la brecha salarial, el estudio detalló que en 2008 las mujeres en situación de pobreza sólo percibían 67 pesos por cada 100 pesos de los hombres, y para 2018 recibieron apenas 73 pesos por cada 100 retribuidos a los hombres.

Sin embargo, de 2008 a 2018 alrededor de la tercera parte del ingreso corriente monetario de los hogares correspondió a aportaciones de mujeres, tanto en contextos de presencia y ausencia de pobreza, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

La ONG destacó el hecho de que a las mujeres les resulta más difícil salir de la pobreza y les cuesta más trabajo mantenerse en los grupos de mayor riqueza que a los hombres.

En cuanto a la violencia, destacò que siete de cada 10 mujeres en el país han enfrentado algún tipo de violencia y que, de acuerdo con la ENDIREH 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), alrededor de 66.1% de las mujeres de 15 años o más han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, lo que equivale a que casi 31 millones han sido agredidas de alguna forma.

Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), las agresiones psicológicas contra infantes están dirigidas en mayor medida hacia las mujeres. El 70.3% de las agresiones contra menores de entre 10 y 17 años son contra mujeres y en el ámbito familiar la cifra aumenta hasta 91%.

Además, las mujeres reciben castigos mayores que los hombres por los mismos delitos, ya que en promedio las penas de los hombres sentenciados por delitos graves son de 17 años de prisión, mientras que el promedio en mujeres es de 23 años.

México Evalúa reportó que, si bien el país cuenta con más mujeres en el Congreso que cualquiera de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sólo hay dos gobernadoras, las mujeres encabezan sólo 14% de las presidencias municipales e integran únicamente 26% de los síndicos y 39% de jueces y magistrados.

El estudio concluyó que la situación de las mujeres sigue siendo desigual en el país, y resaltó la necesidad de implementar políticas públicas con perspectiva de género para alcanzar la equidad.