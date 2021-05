Kenya denuncia que fue golpeada por su expareja, hermano de candidata a diputada en Puebla

PUEBLA, Pue. (apro).- Kenya Mirelle, de 27 años de edad y con 10 semanas de embarazo, denunció a través de las redes sociales que fue golpeada por su expareja, Dante M., hermano de Juana Moreno Morales, candidata a diputada del partido Redes Sociales Progresistas por el distrito 13 de Tlaxcala.

A través de un video que divulgó en Facebook e Instagram, la joven pidió apoyo a los gobernadores de Puebla, Miguel Barbosa --por ser ella ciudadana poblana--, y Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, en virtud de que su agresor es originario del municipio de Zacatelco.



En la grabación señala que tras la golpiza que le propinó Dante Moreno, ahora presenta amenaza de aborto, y demandó que el caso no quede impune.

“Sufrí maltrató de mi expareja, estoy embarazada, tengo amenaza de aborto, hematomas internos, desprendimiento de placenta, tabique desviado y esguince en cuello”, expuso.

Además, denunció que su agresor y la familia de éste la han amenazado a ella, a su parientes y amigos cercanos, por lo que teme por su integridad física.

En el video explica que la golpiza ocurrió el pasado viernes 7, cuando se encontraba en su domicilio y su entonces pareja estuvo ingiriendo bebidas alcohólicas.

“Se para frente a mí en una posición retadora a lo cual yo le digo: ¿Me vas a pegar? y él se voltea y me dice: tú, tus amigos, tu familia y la gente que puedas llegar a conocer me la pelan, porque no sabes el poder que yo tengo y lo que te puede pasar”, relató Kenya en su denuncia pública.

“Él me jala hacia el piso, avienta mi teléfono y lo rompe, me empieza a pegar, me da de patadas”, narró la mujer, y aseguró que después puso meterse al baño para ponerse a salvo, hasta que el sujeto salió de la casa. Inmediatamente después ella también salió y se dirigió a una sede de la Guardia Nacional para pedir auxilio.



“No me gustaría que este caso quede sin justicia”, señaló la joven, quien advirtió que hacía responsable a Dante Moreno de cualquier cosa que le pueda pasar a ella, a su familia y a sus amistades cercanas.

El colectivo feminista Brujas del Mar respaldó la denuncia de Kenya Mirelle y detalló que Dante es hermano de la candidata a diputada Juana Moreno Morales, postulada por Redes Sociales Progresistas. “La familia de estos personajes ahora tiene bajo amenaza a Kenya y a su familia”, acusó el colectivo.

Asimismo, indicó que Kenya presentó una denuncia formal y pidió una orden de restricción, al tiempo que se le practicó un peritaje de las heridas que presentaba, pues tenía golpes en el abdomen de alto riesgo por su condición de embarazo.

“El Ministerio Público le dijo que ella debía permanecer en ese domicilio donde fue atacada por Dante. Aún no giran la orden de aprehensión, ni le han brindado medidas cautelares”.

El colectivo reclamó a las autoridades de Puebla y de Tlaxcala dar atención y seguimiento a este caso con perspectiva de género para que se dicten medidas cautelares para Kenya y su familia, y se gire la orden de aprehensión contra Dante Moreno.