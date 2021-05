Me quedan seis años de gobierno... porque trabajo el doble: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó el tema de la ampliación de mandato constitucional de los servidores públicos para bromear y decir que no se va a reelegir porque le quedan seis años en el cargo, argumentando que trabaja diariamente al doble.

En la conferencia mañanera, una reportera preguntó al titular del Ejecutivo federal si estaba dispuesto a firmar un compromiso de no ampliación de mandato como lo hizo en 2009 cuando se comprometió a no reelegirse.

En respuesta, el mandatario respondió de esta forma:

“No, no va a haber reelección, no va a haber reelección, si eso es también lo que les preocupa. Me quedan todavía seis años porque formalmente me quedan tres, pero como trabajo al doble son seis, o sea, vamos a seguir transformando al país”, expresó entre risas el presidente López Obrador.

Luego, dijo que su permanencia al frente del Ejecutivo federal también depende de la decisión del pueblo y recordó que, en marzo de 2022, se realizará una consulta de revocación de mandato y se le va a preguntar a la sociedad si desean que él continúe como presidente o no.

“Porque el pueblo pone y el pueblo quita, y yo no voy a estar aquí si no tengo el apoyo del pueblo. Ya cuando un presidente tiene el respaldo de sólo el 25, el 30 por ciento de la población ¿ya qué hace? Yo, cuando deje de tener mayoría, cuando ya no esté de acuerdo el pueblo, me voy a Palenque, Chiapas”, soltó el mandatario.

También, aseguró que su gobierno ya sentó las bases de una cuarta transformación “sin violencia”.

“Y es una transformación muy profunda, igual de profunda que la Independencia, que la Reforma, que la Revolución, porque estamos arrancando de raíz el principal mal de México, lo que más aqueja a la nación: la corrupción”, indicó.