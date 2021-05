Denuncias y acusaciones “ni siquiera llegan a propaganda”, dice López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– “Estamos en temporada electoral y esas acusaciones no tienen ningún efecto, ni siquiera llegan a propaganda”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante las denuncias penales y acusaciones en su contra, realizadas en los últimos días por representantes del PRI, PRD, PAN y MC.

“No pasan de ser actitudes publicitarias, muy irresponsables. No tienen efecto, además no les ayudan a los partidos. No han entendido de que ya cambió la situación en el país”, aseguró el mandatario y soltó:

“Repito y repito de que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas y no entienden. Creen que con eso van a manipular a la gente, hacer cambiar la opinión de la gente, que los ciudadanos son menores de edad y les pueden faltar el respeto”, indicó en la conferencia mañanera.

Enseguida, el presidente López Obrador presumió una encuesta internacional que evalúa la aprobación de los presidentes en el mundo, realizada por una empresa de Estados Unidos y que lo coloca con buen nivel de aceptación popular.

“Les voy a presumir algo porque eso les enoja a los conservadores, ayer dieron a conocer una encuesta que hacen en Estados Unidos del desempeño de los presidentes del mundo y el de Tepetitán, Macuspana, Tabasco ya está en primer lugar, esto es con cariño para los conservadores”, expresó AMLO.

Enseguida, mostró la medición en pantalla que lo ubica con un 60 por ciento de aprobación frente a un 30 por ciento en contra.

“Si el pueblo no apoya no se tiene autoridad moral, pero es distinto tener el apoyo de la élite, de los de arriba a los potentados a los corruptos que se dedicaban a saquear no les caemos bien”, expresó.

“El pueblo, tonto”

También recordó la expresión del expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, quien en campaña hizo referencia a la atención del tema económico para resolver problemas sociales

“Cuando hubo una campaña (Bill Clinton), utilizó una expresión como candidato diciendo: ‘La economía, tonto’. Era más fuerte lo que él dijo, indicando que había que atender la economía que ahí estaba la clave”, señaló AMLO y remató:

“Parafraseando a Clinton, yo diría: “El pueblo, tonto. Es el pueblo eso es todo y ¿qué cosa es lo que quiere el pueblo? justicia”, respondió el mandatario.

Luego, consideró que el pueblo mexicano “tiene hambre y sed de justicia” y aspira a “desterrar la corrupción” y que no haya impunidad, indicó.

También, el presidente López Obrador reprochó la campaña mediática y política en su contra.

“Hay campañas en los medios, están desatados todos, periódicos, la televisión y radio, una cosa impresionante porque estamos en vísperas de las elecciones, sin embargo, yo le tengo mucha confianza al pueblo, yo he salido adelante por el apoyo del pueblo, el pueblo es mucha pieza y me ha sacado a flote en momentos difíciles”, expresó.