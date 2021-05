"No lo tienes que tomar así", le dijo Tinieblas a Macky Rodríguez tras darle una nalgada

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – “No lo tienes que tomar así, tienes que ser profesional”, le respondió Tinieblas Jr a la atleta Macky Rodríguez, después de que ella le expresó su molestia porque el luchador le dio una nalgada sin su consentimiento, mientras bailaban en el segmento: “Las estrellas bailan en hoy” del programa “Hoy”, de Televisa.

“Te pido una disculpa, pero es la energía. Fue la adrenalina que teníamos, no fue mi intención, pero bueno, si eres profesional, síguelo, no tienes que cortar esto, por ti, por mí, creo que somos muy respetuosos. Tenemos que ser muy respetuosos. No lo tienes que tomar así, tienes que ser profesional”, expresó el enmascarado.

La atleta y participante en el programa “Guerreros de 2020” y el luchador son pareja en el concurso y estaban presentando su coreografía con la canción “Played a Live”, cuando la nalgueó, lo que provocó su molestia y que no terminara su actuación.

“Nosotros no habíamos puesto una nalgada, que quede claro. Te he apoyado en todo este proceso, pero esto sí me parece inaceptable. Yo no quiero seguir con una pareja que no se puede controlar en la euforia. ¿En dónde crees que estás?”, le cuestionó Macky Rodríguez, a punto del llanto.

¿Qué hizo el “jurado”?

La conclusión de Andrea Legarreta, Lola Cortés, Latin Lover y Albertano fue que, pese a la falta de respeto del luchador, la atleta debió concluir su coreografía, lo cual disgustó a usuarios de redes sociales.

“El momento en el que se emocionó quizá Tinieblas y se volvieron nalgadas lo que quizá no tuvieron que ser nalgadas y eso te incomodó. No sé si eso fue mami, pero a partir de ahí hubo un cambio muy marcado”, dijo Legarreta.

“Lamento mucho que haya pasado esto. Espero que arreglen sus diferencias”, añadió.

Macky Rodríguez respondió pidiendo una disculpa porque sabe que debe ser profesional “en este momento, pero no se pueden ver estas cosas en televisión nacional. No está bien”, comentó visiblemente afectada.

“Sí sé que, si no estaba en una coreografía una nalgada, pues sí es una falta de respeto, pero también es una falta de respeto no terminar la coreografía porque tienen que ser profesionales, y ya al último, la gente no sabe si iba la nalgada o no y después se arreglan”, añadió Latin Lover.

“Creo que fue una lástima todo lo sucedido. Estoy de acuerdo con el señor Latin y es todo lo que tengo que decir”, comentó Lola Cortés.

“Me da mucha tristeza que Macky se encuentre como enojada. Lamento mucho que te encuentres así, Macky. Espero que lo puedas superar pronto y que logren que sus diferencias, resolverlas y puedan seguir porque son una pareja fuerte”.

“No, no es falta de respeto parar la coreografía si tu compañero te da una nalgada que NO estaba marcada y que NO autorizas, parece que los jueves de @programahoy minimizan esa agresión hacia @macky_mx #RespetaALasMujeres #macky”.

No, no es falta de respeto parar la coreografía si tu compañero te da una nalgada que NO estaba marcada y que NO AUTORIZAS, parece que los jueces de @programa_hoy minimizan esa agresión hacia @macky_mx #RespetaALasMujeres #macky uD83DuDC9CuD83DuDC9Ahttps://t.co/28bmaSsPys — Brenda MZamudio (@brenn_mz) May 14, 2021

Macky Rodríguez respondió que sabe que es un tema artístico, pero aprovechó para invitar a todas las personas, a todas las mujeres a que, si en algún momento no están de acuerdo con que les hagan algo no se queden calladas.

“Lo que acaba de pasar no fue algo planeado. ¡Estoy muy molesta! Y la verdad es que yo me retiro con mucha tranquilidad de este concurso”, afirmó.

Larissa, otra usuaria, consideró increíble que al ser él quien le faltó el respeto a ella, se hiciera el ofendido.

Increíble que todavía que tinieblas jr fue quien le faltó al respeto a Macky dándole una nalgada que no era parte de la coreografía sin su consentimiento, el señor se haga el ofendido uD83DuDE20pic.twitter.com/DIisz3KO3W — Larissa (@la_cr) May 14, 2021

Y es que en una entrevista posterior, Tinieblas Jr insistió en la falta de profesionalismo de Macky.

“Oye, es como si yo estuviera en la tercera caída y me rompen la nariz y ay ya me voy a bajar. Ella tiene que terminar tal cual. La adrenalina estaba al por mayor, íbamos a ganar, te lo prometo. Yo tengo familia, me está viendo mucha gente.

“No le puedo faltar al respeto en ese momento. Ella tiene que seguir y ya que estemos en camerinos me puede decir lo que quiera. Pero eso fue una falta de respeto a ustedes, al público, a mí y a ella misma porque es una tontería lo que dijo”, aseguró sin referirse a la nalgada no planeada.

¿Cómo reaccionaron las redes?

“#Léete ¡Dejemos de normalizar la violencia! El luchador le da una nalgada en pleno programa, ella se molesta y el público arremete contra ella”, publicó Cultura Colectiva News en redes sociales.

#Léete ¡Dejemos de normalizar la violencia! El luchador le da una nalgada en pleno programa, ella se molesta y el público arremete contra ella. https://t.co/QRn7Fbq1uc — Cultura Colectiva News (@CCNews__) May 14, 2021

“Yo no veo la nalgada con morbo, pero en estos tiempos tinieblas jr ya debe saber que ni siquiera puedes voltear a ver a una mujer. En pocas palabras, tinieblas ya mamo (sic)”, escribió Alberto.

No veo la nalgada con morbo pero en estos tiempos tinieblas jr ya debe saber q ni siquiera puedes voltear a ver a una mujer.

En pocas palabras .. tinieblas ya mamo.. https://t.co/zsod3eUvhk — Alberto Cura (@AlbertoCura2) May 14, 2021

La usuaria LEAA113 comentó: “Y por supuesto la generación de cristal ya se enojó con Tinieblas Jr por darle una nalgada a Macky, no podía saberse”.

“@tinieblasjrfull le dio una nalgada a @macky_mx durante su participación en el programa Hoy. Una lástima de luchador y de persona. “La nalgada no era parte de la coreografía”, dice Macky”, escribió otro usuario.