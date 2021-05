AMLO pide perdón a la comunidad china por la masacre de Torreón de 1911

SALTILLO, Coah. (apro).- El gobierno de México solicitó hoy el perdón histórico a las familias de unos 300 miembros de la comunidad china asentada en la ciudad de Torreón, quienes fueron masacrados por soldados del ejército maderista que tomó la ciudad entre los días 13 y 15 de mayo de 1911 debido a que los acusaron de colaborar con el gobierno de Porfirio Díaz.

"La discriminación se sustentaba en lo más vil y ofensivo. Se repetía que los chinos eran sucios, incultos, arrogantes, individualistas y que carecían hasta de sentido del humor. Y estas estupideces se trasladaron a México, donde a la exclusión y al maltrato se le añadió el exterminio", señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador en la ceremonia del perdón.

Destacó que el genocidio sucedido en Torreón le costó la vida a 303 personas de origen chino y a cinco de ascendencia japonesa.

“El resultado de la investigación limitó el castigo básicamente al fusilamiento de Benjamín Argumedo, quien esgrimió ante el juez la mentira de que, al recibir –entre comillas– un nutrido tiroteo, ordenó a la tropa ‘maten a los chinos’. Sin embargo, los más destacados jefes revolucionarios que participaron en la toma de Torreón ni siquiera fueron investigados”, indicó el mandatario.

López Obrador sostuvo que el racismo que han padecido por siglos los habitantes de China es igual o peor que el que han sufrido indígenas mexicanos o africanos.

"Baste recordar que hasta 1968 una persona de cultura oriental, en especial de origen chino, no podría casarse en California con una mujer blanca, y por mujer blanca la ley entendía mujer occidental", dijo.

“Da tristeza que incluso en el mejor plan que se ha escrito en México, el Plan liberal de 1906 de los magonistas, existe un párrafo vergonzoso que mancha la memoria, la congruencia y la honestidad de estos dirigentes. En ese texto se lee, cito: ‘La prohibición a la inmigración china es, ante todo, una medida de protección a los trabajadores de otras nacionalidades, principalmente a los mexicanos. El chino, dispuesto –por lo general– a trabajar con el más bajo salario, sumiso, mezquino en aspiraciones, es un gran obstáculo para la prosperidad de otros trabajadores’”, mencionó el mandatario.

Durante su conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal llamó a la población a combatir todo acto de discriminación.

“Esto se produjo desgraciadamente por el racismo y nosotros tenemos que combatir el racismo, la discriminación, la xenofobia, que esto no vuelva a repetirse. No sólo es ofrecer perdón, sino obligarnos de que no van a volver a suceder estos actos”, aseveró.

Agradece apoyo por covid-19

En su discurso, el presidente agradeció al embajador Zhu Qingqiao el apoyo del gobierno chino en el contexto de la pandemia de covid-19.

“Llamé al presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, para solicitar su apoyo y colaboración con nuestro país. Hubo una respuesta rápida, fraterna y solidaria por parte del Gobierno Popular de China”, destacó López Obrador.

Destacó que a través del puente aéreo México-China se han recibido 38 aviones, 25 con insumos médicos como equipo de protección para trabajadores de la salud, ventiladores y pruebas diagnósticas, y 13 aviones con seis millones de dosis de vacunas Sinovac y sustancia activa para envasar en México, otras seis millones de dosis de la vacuna de CanSino en la planta farmacéutica de Drugmex.

De esta vacuna de CanSino México ha recibido más de cuatro millones ya de la planta que produce, que envasa en nuestro país. Ya se han producido más de cuatro millones, subrayó

“Hoy quiero agradecer al presidente de China, Xi Jinping, y a su embajador en México, Zhu Qingqiao, así como a los científicos de China, a sus diplomáticos y a sus empresas, y quiero decir desde Torreón: nunca vamos a olvidar la fraternidad de China en los meses amargos y angustiosos de la pandemia por el apoyo solidario que recibimos. Más valioso resulta este apoyo si se considera que China tiene actualmente ingentes necesidades de vacunación, así como en su momento también necesitaba sus equipos de ventilación y siempre decidieron respaldarnos.

“Gracias, presidente de China, y gracias al pueblo chino por su solidaridad. Gracias, muchas gracias de todo corazón”, concluyó.