Candidata priista agredida con pintura denuncia hecho ante el MP y el INE

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a diputada federal por el distrito 22 de Naucalpan de Juárez, Estado de México, Maribel Martínez, denunció ante el Ministerio Público y el Instituto Nacional Electoral (INE) la agresión sufrida el 10 de mayo cuando un hombre aventó pintura acrílica color rosa a la candidata y su comitiva, en Ciudad Satélite.

En la agresión, ella quedó pintada en la espalda, pero a una de sus brigadistas le empapó el rostro, provocándole alergia en la piel y una infección en los ojos.

“Las candidaturas se deben respetar y no se valen las agresiones a mujeres, lo más importante es demostrar las propuestas y desarrollar una contienda en paz y con respeto”, consideró.

Dijo que esta vez fue pintura, pero pudo tratarse de otro tipo de sustancias y “hoy estaríamos pagando las consecuencias varias mujeres. Obviamente las más dañadas es una brigadista mía y mi suplente”, resaltó.

La agresión

El 10 de mayo, cuando la candidata iba acompañada de su suplente Berenice Vergara y la presidenta del PRI del Estado de México, Angélica del Valle, un sujeto les lanzó pintura acrílica color rosa por las calles de Satélite, en el Estado de México.

“Celebrando el #DíaDeLasMadres caminando en las calles de #Naucalpan me vi vandalizada, definitivamente una pena”, denunció en sus redes sociales, donde compartió el video del momento de la agresión, en Circuito Cirujanos, frente a Plaza Satélite.

“Señoras y señores. Hoy estoy recorriendo las calles con mi brigada. A las 6:05 de la tarde, en Ciudad Satélite, y la verdad acabamos de ser agredidos por no se quién que llegó y nos vació un bote de pintura. No es correcto lo que está pasando.

“Estamos haciendo un trabajo en favor de la ciudadanía. Estamos buscando una candidatura, pero que hoy vengan y agredan a mujeres no se vale. No vamos a permitir esto. Yo no lo voy a permitir ni me voy a echar para atrás. Si creen que con esto nos van a amedrentar.

“No señores. Vamos a seguir luchando en beneficio de México y de todas las mujeres. Porque no se vale que vengan y agredan a mujeres como nos acaban de agredir ahorita”, indicó en un video de 1:13 minutos, en Facebook.

Ese día, el PRI Naucalpan publicó en redes sociales que las naucalpenses priistas caminan de la mano de su candidata Maribel Martínez.

“Respaldándola siempre, peleando a su lado para hacer contrapeso en el Congreso de la Unión”, redactó.