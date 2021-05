Constructora advierte que Tren Maya, Transístmico y Dos Bocas no se terminarán en tiempos oficiales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Héctor Ovalle, director de la constructora Coconal, advirtió que en las fechas oficiales marcadas no se terminará la construcción de la refinería de Dos Bocas, prevista para finales de 2022, y tampoco los trenes Maya y Transístmico, en 2023.



En videoconferencia con el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), el director de Coconal afirmó que justamente por eso no concursaron en la licitación de los proyectos emblemáticos del gobierno.



“Coconal no está participando ni en el Tren Maya, ni en el Transístmico, ni en la refinería, porque claramente los tiempos, el proyecto y los estudios no están completos”, dijo Ovalle.



Añadió: “Si el proyecto razonablemente se puede hacer en los términos sin afectar la calidad y logrando los plazos establecidos, hay que tomarlo. Si el proyecto tiene riesgos que vas a asumir sin conocer, sin medir y además de antemano sabes que no se va a cumplir, no (hay que) tomarlos”.

Coconal, con 70 años de haberse fundado, se especializó en la construcción de autopistas, carreteras y caminos; puentes, estructuras, entronques y distribuidores viales; pistas, calles de rodaje y plataformas en aeropuertos; obras hidráulicas, presas, distritos de riego, conducción de agua potable, colectores y alcantarillado, plantas de tratamiento de agua y vías férreas; obras marítimas y de protección como escolleras y muelles.