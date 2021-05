La justicia puede tardar, pero llega, dice AMLO por casos Lozoya y Cabeza de Vaca

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Puede ser que se tarde el proceso en algunas investigaciones y llegue tarde pero va a llegar la justicia siempre porque no hay impunidad y no se protege a nadie”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde la ciudad de Torreón, capital de Coahuila, el mandatario fue cuestionado sobre el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y de Emilio Lozoya.

Al respecto, el presidente López Obrador afirmó que la Fiscalía General de la República va a actuar en contra del mandatario panista tamaulipeco porque “no tiene fuero”.

Ello después de que el pasado viernes 14, se informó públicamente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó de plano “por notoria y manifiesta improcedencia”, la demanda presentada en vía de controversia constitucional por el Poder Legislativo del estado de Tamaulipas.

Al respecto le aclararon que el ministro Alcántara Carranca desechó el recurso de inconstitucionalidad del Congreso local, a lo que el mandatario reviró:

“Bueno, entonces lo que procede ya es lo que la Fiscalía va a solicitar. No sabía yo de la resolución de la SCJN, si ya la Suprema Corte resolvió que no hay fuero constitucional y que no procede la solicitud de amparo, vamos a decir, del Congreso local, ya es la Fiscalía la que va a actuar", respondió.