Violencia y discriminación contra comunidad LGBT+ están en 'foco rojo': Conapred

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) considera que la situación de violencia y de discriminación contra la población LGBTI+ está en “foco rojo” ante los altos índices de denuncias presentadas ante ese órgano adscrito a la Secretaría de Gobernación (Segob): 182 en lo que va de esta administración, 115 contra particulares y 67 contra servidores públicos, quejas vinculadas por la orientación sexual, la identidad de género y las condiciones de salud de las personas.

En el contexto del Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, en entrevista, Irasema Zavaleta, directora adjunta de Vinculación, Cultura y Educación del Conapred, advierte que “lo que preocupa es que la presentación de quejas es constante y porque en la pandemia las violaciones a derechos humanos se exacerban (…), porque las acciones de las autoridades se enfocan en combatir la pandemia y se descuidan otros asuntos; la pandemia vino a relucir las deficiencias de las autoridades de todos los niveles en cuanto a la protección de los derechos humanos y en específico en cuanto al tema de la discriminación”.

De acuerdo con los registros del organismo, si bien se han registrado una disminución paulatina de las quejas presentadas en esta administración -en 2018 fueron 99; al año siguiente, 38; en 2020, 35; y 10 en lo que va del año, y que se han instrumentado mecanismos para recabar quejas, Zavaleta alertó que la disminución “no es significativa”, y que incluso podría deberse a las campañas contra la violencia de género o bien porque “las personas vivan con sus propios agresores, lo que puede generar que no estemos registrando el mismo número de quejas”.

De acuerdo a los reportes de Conapred, de los 182 expedientes abiertos a petición de personas de la población LGBTI en lo que va de esta administración, 182 se derivaron de personas discriminadas por su orientación sexual, 48 por su identidad de género y 12 por su condición de salud.

Según las quejas, los ámbitos de mayor discriminación se dieron en el laboral (66 casos), seguido de los servicios públicos (38) y el vecinal (17), en tanto que las entidades que acumularon más denuncias fueron la Ciudad de México (63), Estado de México (24) y Jalisco (15).

Zavaleta explicó que la proporción de quejas en esas entidades “es un indicativo de dónde está el foco rojo, pero también tiene que ver con la densidad poblacional, que tienen mayores niveles educativos, que conocen los mecanismos de quejas en el Conapred”.

La funcionaria alertó sobre la falta de precisión sobre el número de personas pertenecientes a la población LBGTI que han sido víctimas de delitos graves, debido a que no hay una tipificación específica para los delitos de odio relacionados con la identidad de género.

“La población LGBTI está expuesta a distintos tipos de delitos, entre ellos homicidio y desapariciones, pero tenemos dificultad para tener esa información porque la Secretaria de Seguridad Ciudadana y la Conferencia Nacional de Procuradores no la están sistematizando con ese detalle, porque no coinciden los tipos penales, puede ser que en alguna entidad federativa se considere la orientación sexual como una circunstancia específica y en otra entidad no, ese es el gran problema”, admitió Zavaleta.

Sin embargo, reconoció que hay organizaciones que han alertado sobre la gravedad de los crímenes en contra de esta población, datos que han sido retomados por Conapred del el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio de la Fundación Arcoíris, que ha registrado “al menos 113 asesinatos o desapariciones en el país de personas lesbianas, gay, bisexuales o trans” de 2020 a la fecha, así como la organización Letra S que tiene un registro de 473 homicidios contra esta población de 2013 a 2018,

La funcionaria puntualizó que “es un problema de fondo que implica la atención urgente a todos los niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, porque se requiere mayor impulso de inclusión en espacios laborales, en espacios educativos, cuestiones contundentes de persecución de delitos contra la población LGBTI y de administración de justicia entre otros”.

Irasema Zavaleta concluyó que en el contexto de la Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, el llamado del Conapred es “reiterar que las autoridades trabajemos en conjunto para garantizar el derecho a la identidad de género, reconocida en el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Derechos Humanos y próximamente en el Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación, que contempla acciones para atender todo tipo de violencia por preferencia sexual”.