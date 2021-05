Diego Fernández de Cevallos vuelve a retar a AMLO y lo tacha de "cobarde y calumniador"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Una vez más, Diego Fernández de Cevallos retó al presidente Andrés Manuel López Obrador a debatir o a presentar las pruebas en su contra ante la Fiscalía General de la República (FGR) de haberse beneficiado con millones de pesos a partir de un acuerdo que tuvo con el expresidente Vicente Fox antes de que concluyera un juicio con Jugos del Valle.

En una nueva carta, Fernández de Cevallos sostuvo que el presidente es "cobarde y calumniador", porque ha decidido no presentar pruebas en su contra ni debatir con él.

“Si López Obrador fuera un hombre de honor, sus acusaciones estarían sustentadas. Sin embargo, ha decidido no enfrentarme, quedando como lo que es: un difamador cobarde”.

En su cuenta de Twiitter, el abogado panista y excandidato presidencial insistió en su reto: “A los ciudadanos lo que les interesa es saber quién es el delincuente: usted o yo, López Obrador”.

Fernández de Cevallos aseguró que no es correcto que el presidente de México lo acuse desde su “púlpito imperial” y exigió que presente ante la Fiscalía General de la República la denuncia correspondiente.

“Si fuera usted hombre de honor, su acusación pública estaría ya acompañada de pruebas que la sustenten. Como no es el caso, le exijo presentar ante la Fiscalía General de la República la denuncia correspondiente, para que se integre la carpeta de investigación y se resuelva lo que en Derecho proceda” sentenció el panista.

Esta historia comenzó el 7 de mayo, cuando el presidente López Obrador señaló a Diego Fernández de Cevallos de formar parte de un grupo político que está en su contra y lo acusó de haber recibido miles de millones de pesos cuando era el abogado defensor de la empresa Jugos del Valle y acordó con el gobierno de Vicente Fox llegar a un arreglo antes de terminar el juicio.

El 12 de mayo, el abogado y excandidato presidencial del PAN retó a un debate al presidente López Obrador en Palacio Nacional, y dijo que si no aceptaba, quedaría como un “difamador cobarde”.

El 13 de mayo, AMLO se negó a recibirlo e ironizó: “No, pues, ¡ay, nanita!”.

En vez de debater, el presidente le mandó un mensaje a Fernández de Cevallos: “Pues es muy sencillo, que aclare, que diga si es cierto o no que él fue abogado de Jugos del Valle. Que diga si es cierto o no, como sostienen los abogados, que ellos estaban solicitando, tanto la empresa como el abogado, que les devolvieran el IVA entrando el gobierno de Vicente Fox.

“Que diga si es cierto o no que, sin que se terminara el juicio, llegaron a un acuerdo administrativo, sin que se concluyera el proceso. Que diga si es cierto o no que el acuerdo significó recibir miles de millones de pesos. Que diga si es cierto o no que por esa devolución del IVA a Jugos del Valle descontaron participaciones federales a los estados. Que diga si es cierto o no que él utilizó sus influencias. Y que nos diga, por último, de cuánto fue el moche, cuánto ganó por ese asunto.

“Nada más eso. ¿Y ya para qué vamos a estar hablando? Es público y notorio que tenemos diferencias”, expresó el mandatario durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional.