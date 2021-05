García Cabeza de Vaca sólo mantiene el fuero en Tamaulipas: presidente del Senado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Eduardo Ramírez, de Morena, dijo que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sólo mantiene el fuero en su estado, por lo que podría ser detenido fuera de territorio tamaulipeco.

Aunque el Congreso estatal rechazó el juicio de procedencia en contra de García Cabeza de Vaca, evitando que se le retirara el fuero, el gobernador tiene que enfrentar acusaciones por delitos federales, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) puede solicitar una orden de aprehensión, apuntó.

“La Fiscalía General de la República puede proceder hacia la solicitud a los órganos, en este caso las autoridades judiciales jurisdiccionales, a solicitar la orden de aprehensión. Si el gobernador mantiene ese fuero dentro de su Legislatura, dentro de su entidad federativa, pero está acusado de un delito federal y sale de territorio tamaulipeco, entonces estamos en una condición completamente diferente”, manifestó el presidente del Senado.

De acuerdo con el morenista. el gobernador de Tamaulipas sólo goza de una esfera de inmunidad procesal en su territorio, porque “los gobiernos de los estados, las entidades federativas son autónomas, tienen su propia división de poderes, pero están inmersos en un Pacto Federal”.

Añadió: “Si alguien, cualquier gobernador comete algún delito federal, es juzgado conforme a las normas federales, y entonces ahí es donde opera la solicitud de procedencia”.

Sin embargo, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá resolvió que García Cabeza de Vaca mantiene el fuero, luego de que el Congreso de Tamaulipas decidió, tal y como sus atribuciones se lo otorgan, no seguir el proceso de declaración de procedencia.

Pese a ello, Eduardo Ramírez afirmó que la resolución de González Alcántara Carrancá va en el sentido de la invasión de esferas de competencia del Congreso tamaulipeco.

“Para el Gobierno federal, para el Pacto Federal, no podía ya ni siquiera tener recursos públicos federales la entidad. Es decir, no te reconocemos, no estás como gobernador constitucional, cualquier gobernador de que se trate. No pueden otorgarle recursos federales, toda vez que ya existe un juicio de procedencia en la Cámara de Diputados federal, que es muy diferente a un juicio político”, comentó.

Y más: “Es que estamos confundiendo dos términos completamente opuestos. Hoy, para la Federación, puede actuar la justicia”.

Este miércoles, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas.

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, confirmó la orden de aprehensión y señaló que ante “la crisis constitucional del Ejecutivo local en funciones fugado, se precisan acuerdos y que el Senado actúe”.