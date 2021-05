Multan a Luisito Comunica con casi 7 mil pesos por usar el celular en el AICM (VIDEO)

CIUDAD DE MÉXICO (apro). - El influencer Luisito Comunica denunció abuso de poder por parte de un oficial identificado como Paulino, adscrito al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al intentar imponerle una multa de 18 mil pesos por usar su teléfono dentro de la terminal cuando en realidad la sanción era de 6 mil 930 pesos.

Todo el episodio vivido lo grabó en 30 clips que subió a sus redes sociales.

“Estaba esperando mi maleta en el aeropuerto y me van a poner una multa en el aeropuerto, de 18 mil pesos por usar mi teléfono. Miren, les dejo el video: Miren, miren, sabían que por usar el teléfono aquí en el Aeropuerto son 18 mil pesos de multa.

El influencer se quejó de ser al único a quien le impondrían la multar por usar el celular, cuando él mismo señaló a otras personas que también lo estaban haciendo.

“Es un abuso de poder. Ella también usa su teléfono, pero solo me multa a mí”, dijo, mientras en el video recalcó que el policía le dijo en varias ocasiones que sabía quién era y lo iba a multar y que aumentaría la multa si no guardaba su celular.

Todo el proceso duró 2 horas y media porque “la autoridad superior” no estaba presente y nadie estaba capacitado para realizar el trámite.

Luego, fue escoltado por personal del Ejército para que retirara el dinero. Al final pagó 6 mil 930 pesos de multa en efectivo.

En los que contó lo que le pasó, grabó un slogan del SAT que dice: “combate prácticas ilegales” y se burló escribiendo sobre el clip: “qué bueno que las esté combatiendo”.

Luisito Comunica, cuyo verdadero nombre es Luis Arturo Villar Sudek, sugirió que el oficial que lo retuvo seguramente quería un soborno, pues lo hizo esperar bastante tiempo, para que al final fuera otra persona la que estaba autorizada para aplicar multas.

“Me mandaron a estos militares para que no me escapara. Con ellos todo bien, la verdad, se portaron muy amables y respetuosos”, comentó y dijo que lo gracioso es que debía pagar su multa en efectivo y después mostró el recibo.

“Ok, ahora sí ya me dieron mi multa. Va a ser de 6 mil 800 más o menos. En ningún lado decía 18 mil pesos, lo cual me pone a pensar que el oficial Paulino me dijo una cantidad alta para intimidarme, para que yo dijera: ‘no, no, no, mejor lo arreglamos aquí. Quería un soborno. Y si, ni él conoce los artículos porque en ningún lado decía 18 mil pesos”.

Confió que el dinero “pase legalmente” y se use para arreglar el AICM. Luego grabó un video desde su automóvil para criticar lo absurdo del caso, que fue un abuso de poder, que fue completamente algo personal y que el oficial le expresó literalmente: “a ti te conozco y a ti te voy a multar”.

Ante el escándalo, el AICM respondió en redes sociales: “AICM no prohíbe usar celular en áreas abiertas a usuarios. Dentro del AICM actúan dependencias como SAT/Aduanas, Migración, que en sus competencias desempeñan funciones en cumplimiento de normas nacionales e internacionales que se deben cumplir”.

Pero... ¿si te pueden multar por usar el celular en el aeropuerto?

De acuerdo con la Ley Aduanera, cuya última actualización data de 2020, sí hay ciertas restricciones para el uso de dispositivos móviles relacionadas con la seguridad e integridad de las instalaciones aduaneras.

Al respecto, el artículo 192 de dicha ley establece dichas infracciones y versa lo siguiente:

Comete las infracciones relacionadas con la seguridad o integridad de las instalaciones aduaneras quien: l. Utilice en las áreas expresamente señaladas por las autoridades aduaneras como restringidas, aparatos de telefonía celular y cualquier otro medio de comunicación.

La misma ley establece que la multa contra quien atente contra la seguridad o integridad de las instalaciones aduaneras será de entre 13 mil 860 y 18 mil 470 pesos.