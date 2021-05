El policía que devolvió cheque por 40 mdp obtiene un ascenso en la SSC

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La honradez de Mario Hernández, elemento de la Policía Bancaria Industrial (PBI), por devolver a su dueño un cheque por 40 millones de pesos que se encontró en calles de la exclusiva zona de Polanco, le valió un reconocimiento y un ascenso en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).



Con 25 de sus 42 años de vida al servicio de la policía capitalina, este uniformado pasó de policía primero a suboficial, adscrito al Sector Polanco en la PBI.



“Felicidades por su ascenso y reconocimiento a mi compañero de @SSC_CDMX adscrito a la Policía Bancaria Industrial Mario Hernández, ejemplo de integridad y disciplina. Gracias!”, escribió en su cuenta de Twitter el titular de la SSC, Omar García Harfuch, junto a una fotografía de ambos portando los reconocimientos al uniformado.





Felicidades por su ascenso y reconocimiento a mi compañero de @SSC_CDMX adscrito a la Policía Bancaria Industrial Mario Hernández, ejemplo de integridad y disciplina. Gracias! pic.twitter.com/AnTUn4mM4Q — Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 19, 2021

Este acto de ética policial de Mario Hernández no fue el primero. En otra ocasión encontró una billetera con 17 mil pesos en efectivo, más vales económicos, y también los devolvió a su propietario, que era un compañero policía.



Noticias Relacionadas Policía encuentra un cheque por 40 mdp en Polanco y lo regresa al dueño



“Nos distingue la honestidad”

El hallazgo del cheque de 40 millones de pesos ocurrió en días pasados, cuando Mario Hernández hacía su recorrido de vigilancia por la calle Tres Picos, en la zona comercial de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.



En entrevista con el noticiero “Despierta” de Televisa, contó que al pasar frente a un estacionamiento vio un documento tirado en el piso. “Fue sorprendente al momento de encontrarme con esa cantidad”, dijo.

De inmediato llamó a sus jefes “y me dijeron que lo resguardara. Posteriormente llegaron y me apoyaron para ubicar a dicha empresa a la que pertenecía ese cheque. (En la empresa) me dieron las gracias; ellos no esperaban que se les fuera a entregar. Ya lo habían dado, me imagino, por perdido”.

Hernández, padre de tres hijos, consideró ese acto como “muy importante”, pues manifestó que, en la policía capitalina, “si por algo nos distinguimos es por la honestidad, la honradez, la disciplina que llevamos dentro de nuestra corporación. Y, más que nada, porque ya llevo 25 años en la corporación y me siento muy orgulloso”.

Añadió que varios de sus compañeros lo han llamado para felicitarlo. “Es algo sorprendente, mis jefes me han estado felicitando. Mi jefe, el director de la Policía Bancaria, y el jefe secretario me han felicitado de igual manera, ahora sí que por mi buena acción”.

Después de esa acción, ya calificada como “heroica”, el uniformado subrayó: “A seguir con la misma rutina de siempre, estar siempre al pendiente, siempre alerta, para lo que venga”.

En entrevista con el diario El Universal comentó que su acto “es un ejemplo muy bonito y es un mensaje que les doy a mis compañeros que actúen de esa manera para poder tener la misma confianza de la ciudadanía”.

Con ello, agregó, intenta “recuperar esa confianza de la ciudadanía, que ha estado desconfiando de nosotros los policías porque nos catalogan como policías malos”.

Por último, envió un mensaje a los ciudadanos: “que se nos acerquen y, con toda confianza, nos pidan el apoyo porque nosotros no somos malos como ellos nos tienen catalogados”.