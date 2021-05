En breve se liberarán 4 lotes de la vacuna AstraZeneca envasadas en México: López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Se espera” que el 24 o el 25 de mayo se liberen cuatro lotes de la vacuna AstraZeneca fabricadas en Argentina y envasadas en la compañía Liomont, en México, dijo este jueves el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.



“Habíamos comentado que esto siguió un proceso muy riguroso de calidad y el último paso es un estudio que se llama intercambiabilidad, que quiere decir que cada lote tiene un ciclo de producción que tiene alrededor de 300 mil dosis, y lo que interesa es que como son los primeros cuatro se demuestre que tienen la misma potencia”, explicó en la conferencia de prensa sobre la pandemia en el país.



Afortunadamente estas cantidades de dosis no sólo dependen de que se envasen en México, sino que la capacidad de producción de las distintas compañías es cada vez mayor, abundó.

López-Gatell aseguró que 90% de las personas adultas mayores ya cuentan con el esquema completo de vacunación contra el covid-19 y prácticamente ya se concluyó con la inoculación del personal educativo, sólo faltan Chihuahua y Puebla, programadas para la semana próxima.



“Tenemos la vacunación de 50 a 59 años que va avanzando a buen ritmo, de acuerdo con los programado, y lo iremos informando”, añadió.

Sobre las personas postradas que no pueden acudir a los centros de vacunación, explicó que no es cierta que se esté excluyendo a este grupo de población.

“Sería un disparate suponer que esto es así, más cuando se trata de personas que se encuentran en un momento de vulnerabilidad social, como es el no poderse mover”, añadió.

No obstante, reconoció que existen retos en la vacunación para las personas que no pueden trasladarse a los centros, y aunque ya se registraron en la plataforma mivacuna.gob.mx, han pasado meses sin que los vayan a visitar para inocularlos, principalmente en los estados.

“Ese es otro reto de comunicación importante. Hemos identificado casos semejantes que llegan por múltiples vías y averiguamos, era correcto, todavía no le tocaba la segunda dosis”.

En el caso de que no les llamen, pero las personas saben que están vacunando cerca de su casa, López-Gatell recomendó presentarse en el centro, y la brigada correcaminos y del gobierno del estado –apuntó-- les van a orientar si todavía no les toca o ahí mismo las vacunan.



“La idea del operativo de vacunación es que sea incluyente. Los mínimos requisitos. Aquí no queremos burocracia ni trabas”, apuntó.

Las vacunas

Al corte de las 21 horas se tenía contabilizada la aplicación de 727 mil 638 dosis, la máxima capacidad lograda, y la meta es mantenerse en promedio por arriba de 500 mil dosis diarias.

“Habrá días que pongamos 250 mil o menos, pero en promedio estamos en al menos 500 mil dosis. Posiblemente vamos a lograr tener 600 mil o incluso más, como en este caso. ¿Por qué es importante? Porque tendríamos que vacunar a alrededor de 500 mil para lograr la meta de octubre. Nos quedarían 5 meses de vacunación y nos daría la posibilidad de 15 millones por mes y llegar a los 75 millones en los cinco meses restantes”, indicó.



El funcionario federal manifestó que hay macrocentros que están vacunando a 250 personas por hora, por lo que consideró benéfica la reorganización de la Estrategia Nacional de Vacunación contra el covid-19.



En forma acumulativa se han aplicado 24 millones 988 mil 66 dosis, recalcó.