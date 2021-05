AMLO admite reunión con ministros de la Corte y explica la razón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que nuevamente se reunió en Palacio Nacional con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, Yasmin Esquivel Mossa y José Luis González Alcántara para abordar directamente el tema de los amparos concedidos por jueces federales para suspender las leyes Eléctrica y de Hidrocarburos.

Ministros que no avalen ampliación de Zaldívar serán cómplices de corrupción: López Obrador

En la conferencia mañanera, el titular del Ejecutivo justificó el encuentro con los ministros del Poder Judicial argumentando que existen temas donde se requiere de una atención de Estado y la colaboración entre los representantes de los poderes que conforman la república.

Dijo que en la reforma energética aprobada en el anterior gobierno federal, se elevó a rango supremo el interés privado y la CFE tiene el mismo trato que una empresa privada.

El mandatario consideró que eso no puede ser porque la CFE es una empresa pública, se encarga de la distribución de la energía eléctrica en el país y la Ley rechazada es para dar seguridad en la prestación del servicio, porque “hay diablos”, dijo al referirse a grandes empresas que literalmente se cuelgan de la red eléctrica sin pagar y generan una sobrecarga que puede provocar afectaciones en el suministro eléctrico en regiones completas del país.

“Un ministro que no nos ve con buenos ojos decidió rechazar nuestra propuesta. Estoy seguro que ese ministro no sabe y piensa que cualquier particular tienen el derecho de conectarse a la red de la CFE por tener un contrato, alguna justificación legal, piensa que la CFE es monopolio o preponderante”, dijo.