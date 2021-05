AMLO aplaude que delitos federales bajaran 2.6% en los primeros cuatro meses de 2021

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que los delitos federales disminuyeran 2.6% de enero a abril de este año, según datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

“Cuando no existe esta asociación delictuosa se avanza mucho. Puede ser que, como lo hemos comentado aquí, se cometan delitos que causan daño, dolor, pero si no hay impunidad se castiga a los responsables. No se protege a nadie, hay justicia, eso también es un cambio importante”, expresó el mandatario

En la conferencia mañanera de este viernes se presentó un informe sobre la incidencia delictiva en el país, y la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, informó que se mantienen a la baja los delitos de feminicidio, robo y secuestro.

De acuerdo con datos del SESNSP y el CNI, los delitos del fuero federal disminuyeron 2.6% en los primeros cuatro meses de 2021 respecto al mismo periodo de 2020, y 28.6% en comparación con 2019, con una tendencia a la baja desde el inicio de la administración.

La baja en la incidencia incluyó 31.9% menos delitos fiscales –29% los financieros y 24% los relacionados con delincuencia organizada--, mientras que los delitos patrimoniales se redujeron 10% y 6% los relacionados con armas de fuego y explosivos, indicó la funcionaria federal.

También mencionó que en el primer cuatrimestre de este año se registró una baja de 4% en la cifra de homicidios dolosos, comparado con 2020.

Y aseguró que 50.6% del total de los homicidios dolosos se concentra en los estados de Guanajuato, Baja California, Jalisco, Michoacán, Estado de México y Chihuahua, mientras que en 15 municipios considerados como “prioritarios” se concentra el 26.4% de los asesinatos en el país.

Rosa Icela Rodríguez precisó que en los municipios de Tijuana, Ciudad Juárez, Celaya, Culiacán, Morelia, Benito Juárez, San Pedro Tlaquepaque, Iztapalapa, Irapuato y Salamanca han bajado los homicidios dolosos en un promedio de 18.9%.

En contraste, en los municipios de León, Cajeme, Guadalajara, Acapulco y Chihuahua se han incrementado hasta en 17.3%.

El presidente reconoció que aún hay pendientes en materia de seguridad, sin embargo, dijo que se continuará trabajando con profesionalismo y honestidad, sin complicidades con la delincuencia común y de cuello blanco.