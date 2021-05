AMLO hace uso faccioso de la UIF para atacar a candidatos de MC: Clemente Castañeda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer uso faccioso de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para atacar a sus candidatos.



A través de su cuenta en redes sociales, Castañeda señaló que el presidente ha emprendido una guerra sucia contra los candidatos a las gubernaturas de Nuevo León y Campeche, Samuel García y Eliseo Fernández Montufar, respectivamente, y también contra Pablo Lemus, aspirante a la alcaldía de Guadalajara, Jalisco.

En un comunicado, el representante de MC aseguró que desde hace semanas sus candidatos han sido blanco de ataques, señalamientos y guerra sucia desde el partido del presidente (Morena), pero también de parte del gobierno federal.

De acuerdo con Castañeda, los candidatos mencionados son empresarios trabajadores, con una trayectoria limpia, ordenada y respetable, y el presidente los quiere convertir en delincuentes, “haciendo uso del aparato del Estado para evitar que ganen las elecciones”.

Luego comparó lo que hacen Morena y López Obrador con lo hacía el Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuando gobernaba: acusar a los opositores de delincuencia.



“Están ejerciendo violencia política porque saben que en las calles, en las urnas y en la voluntad de la gente, no pueden ganar… Entendemos la desesperación, no imaginaban que Movimiento Ciudadano se convertiría en una alternativa real para millones de mexicanas y mexicanos. Pero eso no debe ser motivo para pretender apoderarse de la decisión de las y los ciudadanos usando el aparato del Estado”, subrayó.