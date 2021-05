Candidato de MC se prende fuego en un brazo para confirmar asistencia a debate en Puebla

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “¡Ay wey! El señor del fuego”, escribió un usuario de redes sociales después de ver el clip de 15 segundos del candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia municipal de Puebla, Edgar Yamil Yitani Ortega, a quien se observa prenderse fuego en un brazo mientras golpea una tabla con los logotipos del PRI y del PAN.



“Confirmo… ¡Listo para el debate! @eduardorivera01 @RiveraVivanco_”.



El Instituto Electoral del Estado (IEE) confirmó que el próximo jueves 27 se realizará un debate entre los ocho candidatos a la alcaldía poblana. Y Edgar Yamil Yitani Ortega confirmó así su asistencia.

Los cibernautas lo criticaron en redes sociales, en el sentido de que sólo busca llamar la atención o sus dos minutos de fama.



“Está mal que opine lo siguiente y es muy personal: este viejito loco no sabe lo horrible que es quemarse las manos y los brazos. No tiene idea. Aclaro, mi punto de vista no es correcto y lo sé, pero solo pienso que es un anciano loco que ya tiene demencia senil”, indicó un usuario.

¿Quién es Yitani Ortega?

En sus redes sociales se define como empresario, abogado, escritor y defensor de los derechos humanos y de la familia. Es originario de Lagos de Moreno, Jalisco, y miembro de la comunidad libanesa.



Indicó que desde 1970 escribe para diarios de circulación nacional en temas jurídicos, empresariales, deportivos, culturales y de apoyo social.

Ha publicado más de 150 artículos y 33 libros de temas diversos, desde arte marcial hasta filosofía. Su libro “El amor que me liberó” ha sido traducido en más de 20 idiomas.



Es conferencista en temas familiares, sociales, de superación personal, y ha fungido como asesor político y gubernamental. Deportista, maestro en artes marciales con múltiples reconocimientos nacionales e internacionales.

