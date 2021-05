"Nunca he permitido que el miedo me eche para atrás" dice Zudikey Rodríguez y retoma su campaña (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La velocista olímpica y candidata de la coalición PRI, PAN, PRD a la alcaldía de Valle de Bravo, Estado de México, Zudikey Rodríguez Núñez, anunció hoy que continuará con su campaña política, a pesar de la frontal amenaza de muerte que recibió del crimen organizado.

En un video que subió a sus redes sociales, la atleta del Ejército mexicano advirtió que no se dejará amedrentar y que seguirá adelante con su campaña en pos de la presidencia municipal de su tierra natal.

“A lo largo de mi vida nunca he permitido que el miedo me eche para atrás. Como atleta, como militar, pero, sobre todo, como mujer, he aprendido y demostrado que es enfrentando retos como se logran grandes cosas”, afirmó.