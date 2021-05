Una alegría para Latinoamérica, la producción de vacunas entre México y Argentina: Carla Vizzotti

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La ministra de Salud de Argentina, Carla Vizzotti, y Cecilia Nicolinni, asesora del presidente de ese país, Alberto Fernández, celebraron los acuerdos presidenciales para favorecer el acceso de la vacuna AstraZeneca a Latinoamérica.

Lo anterior, luego de presenciar la liberación de los biológicos contra el covid-19 envasados en México, para que el 50% salga al país sudamericano,



“Estamos acá con mucho orgullo porque realmente es histórico para Argentina y para México; además, en nuestro país es un día patrio, la Revolución de Mayo, así que es doble momento histórico en relación con lo que ha pasado en este momento histórico que han emprendido nuestros presidentes, en agosto o septiembre, con esta mirada estratégica para favorecer el acceso de vacunas contra covid-19 a Latinoamérica”, indicó Carla Vizzotti en la conferencia de prensa vespertina sobre la pandemia.

Destacó que esta fue una decisión de los Estados presentes, articulados con el sector privado y con la Fundación Slim, para que se tenga una producción de vacunas hecha en y para Latinoamérica. Eso es realmente importante y ha sido anunciado por los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Argentina, Alberto Fernández, “y es un motivo importante para nuestros países y de alegría para Latinoamérica”, apuntó.



La funcionaria argentina recordó que en enero pasado se conocieron ella y el subsecretario Hugo López-Gatell, cuando México reportó un aumento en el número de casos de covid-19 y la falta de vacunas, por lo que llegaron a un acuerdo promovido por el presidente Fernández para trabajar en el acceso de la vacuna Sputnik V.



“Y eso hay que destacar en esta pandemia, que los países solidarios fueron más solidarios, y los egoístas, pues más egoístas. En ese sentido, México y Argentina han trabajado de forma colaborativa y solidaria no sólo entre ellos, sino en la mirada regional y Latinoamericana”, añadió.



De igual manera, comentó que, como en aquel enero, ahora Argentina vive una situación similar, con aumento de casos de coronavirus y un sistema hospitalario colapsado, así que se acordó un confinamiento y acelerar la vacunación contra el covid-19 para los argentinos, por lo que recibieron con mucha alegría la noticia de que el 50% de las vacunas AstraZeneca envasadas en territorio azteca será enviado a su país.

“Ver esa curva en donde ustedes van saliendo del invierno y con este proceso de vacunación tan exitoso están viendo cómo va pasando ese mal momento. Este horizonte temporal de vacunación y baja de casos hace que volvamos a Argentina con mucha esperanza para nuestro presidente y las y los argentinos”, indicó.



Ambos países no sólo trabajaron en el tema de las vacunas, sino en dar una respuesta en Salud Pública, por lo que han tenido reuniones muy enriquecedoras.



Nicolinni resaltó que todo lo sucedido no es casualidad, sino fruto de una colaboración estratégica de muchos años entre Argentina y México, y encontró entre los presidentes Fernández y López Obrador la convicción de que son los valores, la salida colectiva, un Estado presente que cuide a sus ciudadanos, lo que realmente hará que los pueblos progresen.



“En esa relación y en esa amistad es que pudimos dar paso a esta colaboración que se remonta a varios meses, incluso ya vimos que en el mes de enero empezamos a planear esta visita y este trabajo conjunto que, como bien dijo la ministra, trascienda la pandemia y sobre todo que esta pandemia lo que nos trajo fue la solidaridad como eje y motor de producir en conjunto una vacuna y acabar con esta pesadilla, y que no sea sólo para nuestros países, sino para el mundo entero, porque nadie se salva solo”, añadió.

Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, indicó que pronto podrá renacer a la empresa Birmex con el envasado de la vacuna Sputnik V y eso les dará una capacidad adicional.



Al ser cuestionado sobre la noticia de que la vacuna CanSino, que se aplica al personal educativo, tiene una duración de seis meses, el funcionario federal no lo negó totalmente.



“Esta es información falsa que podría resultar cierta. ¿A qué me refiero? A que es un hecho demostrado científico que después de seis meses se necesitará un refuerzo, pero no es un hecho consumado que demuestre esto”, apuntó.



Sin embargo, la empresa CanSino Biologics desmintió que exista una certeza sobre la duración de la eficacia de su vacuna, aunque la investigación sigue en desarrollo.

Sostuvo que “se comunicó a algunos participantes que la eficacia de la vacuna disminuye después de seis meses y por eso se necesita una segunda dosis para que se mantenga una mayor inmunidad”.

Las vacunas

Hasta las 23 horas del 24 de mayo se aplicaron 294 mil 173 dosis de la vacuna contra covid-19. En total se han aplicado 26 millones 953 mil 788 dosis a personal de salud, educativo, mayores de 60 años y de 50 a 59 años. De esa cifra, 11 millones 832 mil 208 ya tienen las dosis completas y 6 millones 778 mil 459 sólo una.

Además, se inoculó con 66 mil 134 dosis a embarazadas mayores de 18 años y con más de 10 semanas de gestación.