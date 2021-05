Marina Rodríguez denuncia amenazas de muerte relacionadas con su trabajo periodístico

COLIMA, Col. (apro).- La periodista Marina Rodríguez denunció que el pasado miércoles 19 recibió amenazas de muerte relacionadas con su trabajo periodístico, situación que difundió hoy públicamente por el temor fundado de sufrir una agresión.

Desde el primer momento la reportera presentó denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), sin embargo, una semana después la institución no ha establecido un mecanismo estricto para resguardar la seguridad de la informadora, por lo que ésta demandó medidas de protección.

A través de un mensaje dado a conocer en su espacio de la red social Facebook, Marina Rodríguez, quien labora en el portal ‘De política y algo más’, escribió:

“A la Fiscalía del estado le reconozco la rapidez con que se me atendió al momento de interponer la denuncia correspondiente, sin embargo, le reclamo los protocolos de protección que me establecieron, mismos que se limitan a rondines policiales en mi oficina de trabajo, a la que sólo acudo una vez por semana. Una vez más les solicito protejan mi integridad física”.

Añadió: “Temo por mi vida, por los daños que puedan ocasionar incluso en contra de mi familia, pues desde ese momento no ha parado el hostigamiento hacia mi persona, el cual se ha encargado de arrebatarme la tranquilidad”.

Rodríguez sostuvo que quien la conoce sabe que ella es periodista de calle, que “me apasiona mi trabajo y que no pararé de hacerlo”, pero “la situación por la que atravieso me hace sentir insegura y vulnerable ante una situación que a diario me amenaza”.

De igual manera, agradeció el acompañamiento que la Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico (Copip) le ha brindado, y también a la agencia de noticias en la que labora, ya que “no han parado de buscar alternativas para que pueda sentirme segura ejerciendo mi labor”.