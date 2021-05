López-Gatell: bebés de embarazadas con vacuna generan anticuerpos sólo temporalmente

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell respondió que si una mujer embarazada es vacunada contra covid-19 su bebé genera anticuerpos “solo temporalmente” porque los genera la madre, no el recién nacido.

“Estos anticuerpos que genera la mamá se transfieren al feto y después al niño o niña recién nacido a través de la placenta, de modo que circulan en la sangre de la criatura y duran aproximadamente cuatro a seis meses y después esos anticuerpos se extinguen, se van degradando, ya no son útiles, pero el sistema inmune de la criatura recién nacida no necesariamente tiene inmunidad más allá de esos seis meses”, aseguró en la conferencia de prensa vespertina sobre covid-19.

Respecto a las elecciones del 6 de junio, el director nacional de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, comentó que se deben mantener las medidas sanitarias contra covid-19.

Además, a pregunta expresa sobre si alguien ya vacunado puede irse de vacaciones con su familia, consideró que pese a que algunas personas ya tengan esquemas completos de vacunación contra covid-19, no se deben relajar las medidas sanitarias ni dejar de implementar la protección personal contra el coronavirus.

En ese contexto dijo que no es recomendable tener reuniones con familia que no vive en la misma casa. Tampoco es recomendable realizar actividades sociales con muchas personas, aunque algunas estén vacunadas.

Regreso a clases

Respecto al cierre a clases que se hizo en Campeche después de tener semáforo verde, Alomía indicó que este rebrote no se dio por el retorno a las aulas, porque no hay evidencia técnica que corrobore esta sospecha porque el intervalo del semáforo es anterior a la apertura de las escuelas.

“Es muy posible y tenemos evidencia de ello de que Campeche abrió otras actividades sociales públicas y que el conjunto de esas aperturas fue lo que contribuyó mayormente a que aumentara ligeramente la epidemia en Campeche, no la apertura de las escuelas”, aseguró López-Gatell.

No hay evidencia técnica que muestre un cambio en el comportamiento epidémico en Campeche tras la reactivación de las clases presenciales. El escenario actual de 19 semanas a la baja de la epidemia es seguro para regresar a las escuelas. pic.twitter.com/0MbHsVO9HQ — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) May 28, 2021

Además, el repunte no corresponde a la ubicación de las escuelas que reabrieron sus puertas a las clases presenciales, porque igual que en Nayarit, sus repuntes no son consecuencia de abrir las escuelas y eso no influirá en el plan que tiene la SEP.

Señaló que abrir un mes antes de que termine el calendario escolar 2020-2021 es sumamente valioso y servirá para calibrar cuál podría ser la consecuencia de la apertura y además estará pegado a las vacaciones de verano.

La vacunación

Hasta el 26 de mayo, al corte de las 21:00 horas, se aplicaron 763 mil 667 dosis, con las que suman 28 millones 506 mil 527 dosis.

Respecto a que la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aprobó el uso de emergencia de la vacuna Janssen de Johnson & Johnson, indicó que hasta ahorita no hay un convenio de compra porque se tiene un buen abastecimiento de vacunas contra covid-19.

Además, dijo, como está autorizada y es usada en Estados Unidos, en algún momento se podría apoyar a México con esta vacuna, según lo hablado entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador con la vicepresidenta de ese país, Kamala Harris.