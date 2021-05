Balean a candidato de Morena a la alcaldía de Santa Clara Ocoyucan, Puebla

PUEBLA, Pue. (apro).- Francisco Pancoatl, candidato común de Morena, PT y PSI a la presidencia municipal de Santa Clara Ocoyucan, fue atacado a balazos la noche de ayer, cuando transitaba por el puente de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan.

Pancoatl sólo fue alcanzado por un disparo en la muñeca, por lo que su salud no corre peligro.

De acuerdo con reportes policíacos, alrededor de las 21:45 del jueves, un sujeto esperaba el paso del candidato en ese punto, cuando regresaba de una reunión de trabajo.

Aparentemente el agresor sólo disparó en dos ocasiones, pero una de las balas hizo blanco en la camioneta de Pancoatl y otra en una de sus manos.

En su página de Facebook, el mismo candidato reportó que su estado de salud no está en riesgo: “Gracias a Dios estoy bien y no pasó de una herida en la mano que me tendrá unos días hospitalizado. Me apena en verdad que en tiempos electorales existan este tipo de actos violentos, al igual que hace 3 años con el asesinato de nuestro amigo #AaronVarela. Esto es de las principales situaciones que deben erradicarse en #Ocoyucan”.

u00a1Hola! Buenas tardes a todas y todos, agradezco los mensajes de u00e1nimo y apoyo que he estado recibiendo en el transcurso... Posted by Paco Pancoatl on Friday, May 28, 2021

Pancoatl se refirió al crimen del precandidato de Morena a la alcaldía, Aarón Varela, en 2018.

El pasado martes 25, Aristóteles Campos Flores, líder de Antorcha Campesina en Ocoyucan, denunció que también fue atacado a balazos cuando transitaba en su vehículo junto con sus hijas.

Según Campos Flores, las balas hicieron blanco en la carrocería de la unidad en la que viajaban, por lo que nadie resultó herido.

Responsabilizó del ataque al candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de esa localidad, Jesús Giles Carmona, aunque éste calificó de absurdas las acusaciones.

Ocoyucan es uno de los municipios conurbados --con Puebla capital-- mejor cotizados en la entidad, debido a que en allí se asienta buena parte del clúster de fraccionamientos Lomas de Angelópolis, así como la zona comercial de lujo llamada Sonata, por lo que obtiene altos ingresos sólo por cobro de predial.

La demarcación es considerada un enclave de la organización Antorcha Campesina que, de acuerdo con pobladores, se implantó en el municipio con el apoyo del fallecido gobernador Rafael Moreno Valle, para facilitar el crecimiento inmobiliario de Lomas de Angelópolis hacia tierras ejidales y comunales de Ocoyucan.