Corral: empresario del PRI ofreció "regresar" 10 mdp que Maru Campos recibió de Duarte Jáquez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, aportó un nuevo dato en el expediente de Maru Campos Galván, candidata a la gubernatura por el Partido Acción Nacional (PAN), al revelar que un empresario del Revolucionario Institucional (PRI), quien ahora forma parte del equipo de campaña de la alcaldesa con licencia, ofreció “regresar” los 10 millones de pesos que ésta recibió de la “nómina secreta” del exgobernador César Duarte Jáquez.



“Un empresario priista que anda muy activo en la campaña de Maru Campos, y adelanto que tengo todos los detalles de esa conversación, me invitó a comer el año pasado en La Casona. Me ofreció a nombre del grupo de empresarios que apoyan a Maru, regresar los 10 millones de pesos como reparación del daño, para acogerse al criterio de oportunidad”, precisó Corral en una entrevista.

Y reiteró su rechazo a la candidatura de Maru Campos, quien es investigada por haber recibido dinero del exgoberndor priista, actualmente preso.

A una semana de que se realicen los comicios, el panista manifestó que ante el ofrecimiento del empresario priista de regresar 10 millones que Maru Campos habría recibido de Duarte, explicó al “mensajero” que para acogerse a los criterios de oportunidad tenían que tomarse en cuenta tres componentes: además de regresar el dinero, colaborar con la autoridad para explicar el modus operandi del desvío de recursos y, muy importante, aceptar la responsabilidad.

“Me dijo que aunque él sabía que ella había tomado ese dinero, Maru nunca iba a aceptar la responsabilidad porque significaba la ruina de su candidatura. Desde entonces se me ataca, por actuar con absoluta congruencia personal, porque no puedo estar a favor de todo lo que he combatido a lo largo de mi vida”, dijo Corral.

Explicó que la división en su partido por el tema Maru Campos se dio desde el momento en que él se negó a hacer excepciones en el combate a la corrupción.

“En realidad su precandidatura (al gobierno del estado) estuvo planteada desde el primer día en que fue alcaldesa de Chihuahua. Yo creo que ella lo llevó hasta estos límites electorales con distintas estrategias, dilaciones y mentiras.

“Primero pedían que cerráramos el expediente y que exoneráramos a Maru, y obviamente yo nunca acepté eso. Luego nos ofrecían poner como único responsable del tema de la nómina secreta a César Jáuregui Moreno, lo que tampoco aceptamos, y debo decir que finalmente se ofreció considerar el criterio de oportunidad”, aseguró el gobernador.



Corral también rechazó cualquier acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador durante este proceso electoral, e indicó que ha sido explícito y abierto en las diferencias con el mandatario.



“Cuando se dicen cosas que no son ciertas, tengo que salir a responder. Lo hice la semana pasada y lo hago hoy con la acusación que hizo Maru Campos de que yo le ofrecí una candidatura a diputada federal para que (Gustavo) Madero fuera el candidato a gobernador”, reiteró el panista.