Embarazadas tienen 22% más riesgo de morir si se contagian de covid-19: especialista

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El jefe del Departamento de Infectología Pediátrica del Hospital General de Tijuana, Baja California, Enrique Chacón Cruz, consideró necesaria la vacuna para embarazadas, dado que es un sector vulnerable y tienen 22% más riesgo de morir si se contagian de covid-19



“Va a tener mayor riesgo de hospitalización, de admisión a terapia intensiva y de tener ventilación mecánica. Además, las vacunas no contienen virus vivos o replicantes; se hicieron estudios en animales gestando y no se reportaron riesgos”, explicó en la conferencia de prensa vespertina sobre covid-19.

Aseguró que al iniciar la pandemia se identificaron los factores de riesgo de padecer enfermedad grave de covid-19, como hipertensión y diabetes; no obstante, conforme avanzó se detectó que las embarazadas también son un grupo de riesgo, ya que a nivel mundial se registró una mortalidad alta.



Explicó que ya tienen evidencias reales del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos --publicadas en abril-- respecto a la seguridad de las vacunas con base RNAm para mujeres embarazadas.

Igualmente, señaló que no hay suficiente información de vacunación en mujeres lactando, porque en los ensayos clínicos no fueron incluidas, “sin embargo, en el perfil científico se detectó que, si las vacunas no afectan a una embarazada, mucho menos a una lactando, y la lactancia per se salva millones de vidas”.

Añadió: “Hay estudios publicados donde se señala que una mujer vacunada que está lactando le transmite anticuerpos al bebé y lo protege pasivamente”.

Y comentó que se puede seguir el ejemplo de Europa o Estados Unidos respecto de la farmacovigilancia de la mujer embarazada vacunada.

“Si nosotros hacemos un buen entrenamiento a ese personal de la salud y obviamente difundimos las bondades de vacunar a la mujer embarazada contra el covid-19 y los riesgos de no hacerlo, vamos a ver mayor aceptabilidad y mucho menor vacilación a la hora de vacunarse”, consideró.

Sobre las mujeres embarazadas que son menores de edad, indicó que deben esperar porque el grupo de 12 a 18 años no ha empezado a vacunarse. “Es una decisión totalmente acertada”, expresó.

La vacunación

El director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), Ruy López Ridaura, presentó el estado de la aplicación de las vacunas.

Al corte de las 21 horas del 27 de mayo se había vacunado a 32 mil 001 personas, con lo que suman 29 millones 239 mil 997 dosis aplicadas desde que inició la vacunación.



En total se han aplicado 20 millones 721 248 dosis, de las cuales 12 millones 204 mil 779 tienen el esquema completo y 8 millones 516 mil 469 sólo una dosis.

Hasta ahora se han recibido 37 millones 765 mil 275 dosis de las marcas Pfizer y BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V y CanSino.