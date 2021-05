La SEP emitirá lineamientos para formalizar regreso a las aulas en junio; será voluntario: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el regreso formal a clases presenciales en el país a partir de la primera semana de junio, aunque precisó que no será obligatorio y va a continuar el sistema de educación a distancia.

UNAM alista retorno gradual a clases presenciales; los aforos no podrán exceder del 30%

“Que se sepa oficialmente que ya vamos a regresar a las aulas por la importancia que tiene la educación presencial, no fue mala la opción la educación a distancia, pero nunca será lo mismo que la presencial”, expresó el mandatario.

En la conferencia mañanera, el titular del Ejecutivo federal consideró que ya existen condiciones para el regreso a clases presenciales en el nivel básico de educación, argumentando que ya se vacunó contra el covid-19 a los adultos mayores y el personal docente.

“Que sea voluntario, no es para pelearnos, si no hay acuerdo en la comunidad educativa y existen padres que se niegan, están en su derecho y no es obligatorio porque va a continuar la educación a distancia”, indicó.