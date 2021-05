Llamamos a la paz en todo el país: Sánchez Cordero tras retención a Mario Delgado

Mario Delgado dice haber sido encañonado en Tamaulipas.

Yo le digo que no se preocupe ésa gente tiene la instrucción de dar abrazos no balazos.

Los que andan matando candidatos son de su bando que no se haga idiota!!

Puro montaje con éstos ineptos.#NiUnVotoAMORENA2021yALIADOS pic.twitter.com/bhWettpkj5