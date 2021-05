AMLO acusa a El Norte, de Junco de la Vega, de tratar de imponer gobernador en NL

CHETUMAL, Q. Roo. (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió este lunes en contra del propietario de Grupo Reforma, Alejandro Junco de la Vega, y a "sus jefes" de pretender imponer nuevamente gobernador en Nuevo León.

El mandatario estalló cuando un reportero de ese medio lo inquirió sobre la pretendida renovación moral de su gobierno y el aumento al fideicomiso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

- ¿De qué periódico eres tú?, preguntó a su vez López Obrador al reportero.

- Del periódico Reforma”, le respondió.

- Ah, por ahí hubiésemos empezado. Pero sí te voy a contestar”, dijo el presidente.

Entonces, el reportero cuestionó el aumento de 64 mil millones de pesos al fideicomiso de la Sedena y porqué el presidente no ha criticado este como lo ha hecho con otros fideicomisos y a órganos autónomos como el INE (Instituto Nacional Electoral), el INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información), Cofetel (Comisión Federal de Telecomunicaciones)”.

“Bueno para que sigamos informando porque, si no, no nos entendemos. Yo sostengo que el periódico Reforma es el vocero del partido conservador, que durante mucho tiempo fingió ser independiente, pero lo cierto es que se dedica a apoyar a la oligarquía de México”, reviró el mandatario.

Añadió que “el origen del periódico Reforma es El Norte, un periódico de Monterrey, de Nuevo León, que tiene mucha influencia desde hace tiempo, también porque es el periódico de los potentados de Nuevo León. Tiene tanta influencia ese periódico El Norte, que ha puesto gobernadores, y muy malos gobernadores, han impuesto gobernadores mediocres y ladrones los del periódico El Norte”.

Dijo que ese periodismo “se trasladó a la Ciudad de México ¿Con quién creen ustedes?, ¿Cómo surgió El Reforma que es de la misma empresa editorial de El Norte? Con Carlos Salinas de Gortari, en ese sexenio se fundó el Reforma. Y ese periódico nunca vio nada del gran saqueo que se llevó a cabo en México durante el gobierno de Salinas de Gortari; al contrario, se dedicó a aplaudir y a callar”.

Aseguró que al paso del tiempo el diario siguió “aplicando el salinismo como política”.

Destacó que, por ello, el Reforma y El Norte se convirtieron en los principales adversarios de la Cuarta Transformación, a lo que atribuyó el cuestionamiento que le hizo el reportero.

Señaló que la Sedena y la Secretaría de Marina son pilares fundamentales del Estado mexicano y “nos han ayudado a llevar a cabo la transformación que necesita el país porque el salinismo con sus voceros como el Reforma provocaron la decadencia de México”.

Puntualizó que además les tiene absoluta confianza porque Sedeña “hay valores, hay profesionalismo, hay disciplina, hay lealtad y hay honestidad” y lanzó: “si no le gusta al Reforma, pues lo lamento, a mí tampoco me gusta que El Norte esté queriendo imponer al candidato para Nuevo León otra vez”.

“No digo de qué partido, pero están haciendo labor, no les basta con el daño que le han hecho a Nuevo León imponiendo malos gobernadores. Y para precisar, porque no se vayan a quedar con la idea de que El Norte está queriendo imponer al candidato del partido aparentemente más conservador, no, está queriendo imponer al partido de Salinas, ese es el candidato”, acusó.

Y aclaró: "no, no, no es del Movimiento Ciudadano. Ahí se lo dejo de tarea a ustedes, hagan la investigación. O sea, pero es obvio, obvio. Entonces, usan a un partido o a otro de acuerdo a lo que les conviene. Eso es lo que sucede con el Reforma. Y no es un asunto contigo, es con Junco, con los dueños y con los jefes de Junco, o sea, los patrocinadores de Junco”.