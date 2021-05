"Nosotros protegemos a los perseguidos" dice AMLO al defender a Isabel Arvide

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a la cónsul de México en Estambul, María Isabel Arvide Limón, quien ayer fue exhibida viajando en primera clase de una aerolínea comercial, y dijo que el proceso de austeridad republicana es un proceso al que se están adaptando los servidores públicos.

En la conferencia mañanera, que se realizó en el estado de Quintana Roo, el titular del Ejecutivo Federal dijo que respeta a Arvide Limón porque es una mujer que hizo periodismo polémico y que su nombramiento como diplomática sin tener experiencia alguna, se debe a que padeció persecución del poder y se trata de “una reivindicación a su labor”.

“Puede ser muy polémico lo que estoy planteando, pero nosotros protegemos a los perseguidos”, expresó el presidente López Obrador.

Acerca de los excesos de funcionarios de su administración y que aún prevalece en gobiernos estatales y municipales, López Obrador sentenció:

“Todos tenemos que ir mejorando, todos, todos, y lo que antes se veía como normal, ya no es así. Tenemos que ir cambiando, es un proceso, somos seres humanos, siempre he dicho que lo perfecto tiene que ver con la naturaleza, los seres humanos no somos perfectos, pero tenemos todos la posibilidad de enmendar, de corregir y creo yo en el ser humano y creo en su capacidad para ser cada vez mejor”, indicó.

Luego, recordó que, en el gobierno anterior, el expresidente Enrique Peña Nieto y su comitiva se desplazaban en una lujosa aeronave y que el último viaje que realizaron a Argentina, se gastó siete millones de pesos, solo para el pago de uso de Internet.

“Yo con eso he volado casi un año, es lo que han costado mis boletos de avión en mucho tiempo, todos esos excesos ya no existen, ya es distinto”, señaló el mandatario y dijo que “poco a poco” irá cambiando la actitud de los servidores públicos.