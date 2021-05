Rocío Pino 'La Grosera': de modelo de Only Fans a candidata a diputada por RSP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Rocío Pino, la influencer conocida como “La Grosera” en redes sociales que cuenta con un perfil en la plataforma Only Fans y candidata a diputada federal por el distrito 3 de Sonora por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), ha causado polémica por sus propuestas de campaña que incluyen cirugías plásticas de senos para “empoderar a la mujer”, que provocó el lanzamiento del hashtag #Chichisparatodas.

En redes sociales hubo quién le aplaudió porque, consideraron, una reconstrucción de mamas para las mujeres sobrevivientes del cáncer es costosa y sin recursos es imposible.

“El cáncer y la mastectomía deja a miles de mujeres devastadas no solo en lo emocional sino también en lo económico.”

Una reconstrucción de mamas para las mujeres sobrevivientes de cáncer es costosa y si no se cuenta con recursos, es imposible. El cáncer y la mastectomía deja a miles de mujeres devastadas no solo en lo emocional sino también en lo económico. — Claudia Parada (@cparadal) May 3, 2021

Aunque también un doctor desmitificó esta idea argumentando que esas cirugías afortunadamente sí están incluidas en instituciones públicas como en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Esas cirugías afortunadamente si están incluidas en las instituciones públicas. — Dr Ricardo Granados Canseco (@drgranados80) May 3, 2021

“Eso ya existe, no es una propuesta nueva”.

Eso ya existe, no es una propuesta nueva. pic.twitter.com/U2CzBaWMcG — joe (@joe0086) May 3, 2021

Ella contestó: “A ver, ve a ponerte chichis al IMSS. ¡Te van a mandar a la Verga!"

A ver, ve a ponerte chichis also IMSS. Te van a mandar a la Verga! https://t.co/zytmsbHg0W — La Amorosa (@la_gr0sera) May 3, 2021

Al ser criticada por su candidatura, Pino lanzó un hilo de Twitter para hablar de ella y sus aspiraciones.

“Quienes critican mi candidatura, ni siquiera se han dado un tiempo de conocerme, de conocer mis propuestas, les molesta como me gano la vida, les enerva que sea diferente a ellos, que no sea una política convencional, no habrá poder humano que los haga cambiar de opinión.

“Con ellos ya estoy perdida, por los que voy es por aquellas personas de mente abierta que están dispuestas a conocer propuestas novedosas y, principalmente, a no prejuzgar a nadie por su apariencia”.

¿Quién es “La Grosera”?

En redes sociales, Pino tiene más de 253 mil 200 seguidores. Es influencer de Hermosillo, Sonora y cuenta con un perfil en el sitio Only Fans, donde comparte contenido íntimo.

“Rocío Pino representa una parte de la sociedad. Es madre de familia, es una mujer trabajadora, dedicada, que tiene actividades particulares en cuanto a redes sociales, pero yo soy respetuoso, el partido respeta las actividades que haga cada quién, lo que creemos nosotros es que Rocío es una mujer inteligente que tiene cosas que aportar”, indicó el dirigente estatal de RSP, Francisco Bueno Ayup.

Para él, importan más sus propuestas, que es madre de familia, dedicada y “tiene otros ingresos” derivado de rentas y otras cosas en particular y las redes sociales son una de esas actividades y Only Fans difunde contenido para público adulto.