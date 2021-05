AMLO llama a mexicanos a votar en libertad y a gobernadores hacer valer el acuerdo por la democracia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la sociedad para salir a votar en libertad y exigió a los gobernadores hacer valer el Acuerdo Nacional por la Democracia firmado en marzo pasado para evitar la compra del voto, el acarreo y la violencia para imponer o eliminar a candidatos.

El titular del Ejecutivo lanzó este mensaje a seis días de la jornada electoral del próximo domingo 7, donde también pidió a los reporteros que asisten a Palacio Nacional que eviten hacer preguntas relacionadas con el tema de la elección porque este miércoles 2 de junio culminan las campañas y quiere evitar influir de forma negativa en el proceso.

“En el fondo, lo que quiero plantear es que debemos de hacer valer el compromiso que tenemos las autoridades, el acuerdo que firmamos con los gobernadores para que se respete la voluntad de los ciudadanos, que no haya fraude electoral, que no se utilice el dinero del presupuesto para favorecer a ningún partido y candidato, que no se utilice dinero de procedencia ilícita para favorecer a candidatos, no comprar votos, no repartir despensas y que dejen de hostigar a la gente”, expresó el presidente López Obrador.