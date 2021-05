Candidata de Morena a alcaldía en Michoacán sufre ataque y hieren a su esposo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La candidata a la presidencia municipal de Cuitzeo, Michoacán, por la coalición Juntos Haremos Historia, Rosa Elia Milán Pintor, anunció la suspensión anticipada de su campaña luego del atentado que sufrió la madrugada de este lunes cuando regresaba a su lugar de residencia, después de cumplir compromisos en la comunidad de Mariano Escobedo.

En el ataque perpetrado por un par de sujetos que viajaban en una motocicleta, su esposo resultó herido, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital.

“A través de esta red social, quiero agradecer a todos los que han escrito para preguntar por mi estado de salud y mi familia. Sus mensajes son una muestra de su humanidad y cariño hacía su servidora, y les digo que afortunadamente me encuentro bien. Sin embargo, por ahora no me es posible dar mayores detalles sobre el hecho que ya todos conocen en redes sociales.

“La investigación en torno a la agresión se encuentra en manos de la Fiscalía General de Michoacán.

“También aprovecho para informar que, por seguridad de todo el equipo de trabajo, se suspenden las actividades proselitistas programadas. Estaremos informando a través de este medio cualquier cambio”, escribió en su cuenta de Facebook la candidata.

De acuerdo con los reportes oficiales, Milán Pintor, quien iba acompañada de familiares y equipo de campaña, fueron interceptados por los tripulantes de un auto compacto y dos sujetos en una motocicleta.

La Fiscalía ya investiga la agresión.