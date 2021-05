Jeram y Beatriz, los novios que fueron rescatados entre los fierros del Metro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Jeram y Beatriz son novios y están en shock. Ayer por la noche harían una visita de rutina a la casa de Juan Carreño, tío del joven, pero ya no llegaron.

La joven pareja abordó el convoy del Metro de la Línea 12 que se desplomó ayer a las 22:25 horas y fue sacada de entre los fierros: ella en camilla con múltiples contusiones y él sin poder caminar debido a golpes en las rodillas, el pecho y el hombro izquierdo.

A esa hora, el tío Juan ya los esperaba en su domicilio, a tan solo unas cuadras del incidente, en la colonia Granjas Cabrera, de la alcaldía Tláhuac. Sin embargo, una llamada telefónica cambiaría sus planes: era Rosario, su cuñada y mamá de Jeram, quien le confirmaba que la pareja iba en el tren que se había caído con todo y trabe entre las estaciones Olivos y Tezonco. A la par, don Juan veía la magnitud del percance en los medios de comunicación.

El señor llegó hasta la zona del colapso y acompañó a Beatriz hasta el Hospital Belisario Domínguez, quien iba en una camilla.

“Realmente iba muy mal; perdía el conocimiento muy frecuente, o sea, reaccionaba y luego se iba en shock”, narra en entrevista con Apro. A su sobrino, Jeram, lo localizaron tiempo después, cuando éste ya se encontraba en el hospital.

Hoy, ambos convalecen en distintos nosocomios: Beatriz está ubicada por las autoridades capitalinas en el Grand Hospital Roma y Jeram en el Hospital General Dr. Darío Fernández Fierro, del ISSSTE. Están reportados estables.

Por la mañana, Rosario pudo hablar con su hijo, pero fue poco tiempo y breve: “Está en shock, no me pudo contar nada, no me pudo decir cómo fue. Tiene contusión en el pecho, hombro izquierdo y sus piernas”.

De acuerdo con Juan, aún tienen incertidumbre de lo que pasará con su sobrino, pues “tiene problemas serios en las rodillas, está muy lastimado. Al parecer estará en terapia quizás un par de meses para que empiece a caminar”.

Estudiantes y trabajadores

Jeram Aarón Cárdenas Garnica tiene 19 años y es un joven alegre, entusiasta y le da a la bicicleta; otras veces salta la cuerda, platica su madre, Rosario, quien hace guardia afuera del hospital.

Ambos viven juntos en un domicilio del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, lugar donde también es vecina Beatriz Adriana Carbajal Velázquez, de 21 años.

Además de ser pareja, también son compañeros de trabajo. El tío Juan Carreño es empresario y tienen un negocio de maquila. Allí ambos jóvenes laboran haciendo bordados.

A la par, también dedican tiempo al estudio: Jeram y Beatriz tienen en sus planes seguir en la escuela. La joven aspira entrar a la universidad y acaba de hacer su examen de admisión, mientras que él está por concluir su bachillerato. Le falta solamente un examen.

Hasta el momento, el Gobierno de la Ciudad de México reporta 24 muertos y 79 heridos por el desplome de la estructura y trenes del Metro de la Línea 12.