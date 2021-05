"Quiero saber si mi hijo está vivo o muerto": madre de Brandon, desaparecido tras colapso del Metro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Brandon Geovanni Hernández Tapia, de 12 años, habló con su madre, Marisol, cinco minutos antes de que se desplomara el vagón del Metro en la estación Los Olivos de la Línea 12, y hasta ahora se encuentra desaparecido. Había llamado para avisar que él y su padre, Rigoberto, estaban a punto de llegar a casa.

"Lo hemos buscado toda la noche y nadie sabe donde está"



Abuela y madre buscan a Brandon Giovanni Hernández Tapia, menor de 13 años de edad, es uno de los desaparecidos tras el accidente en la Línea 12 del Metro



Ninguna autoridad ha dado informes a la angustiada madre, quien desde la madrugada busca a su hijo, mientras su esposo se encuentra en el Hospital General Balbuena, en estado grave.

“Venía en el Metro. No lo encuentro. Ya fui a todas las ambulancias que encontré y no está mi hijo. Pido a las autoridades que me den informes de mi hijo”.

Locatel respondió a la solicitud y pidió a la mujer que escribiera vía mensaje directo.

Con gusto podemos ayudarle. Para garantizar la protección de sus datos personales, es necesario que nos escriba vía MD.

En entrevista, Marisol dijo que habló a Locatel, pero no le quisieron proporcionar la lista de fallecidos.

“Yo quiero saber si mi hijo está vivo o está muerto. Llevo toda la noche recorriendo media ciudad y en ningún lado está”.

Otra usuaria compartió información en Facebook sobre Brandon, quien presuntamente se encuentra en la Clínica 32 por las lesiones que sufrió tras el desplome del Metro.

Al momento del accidente, Brandon vestía pantalón negro con franjas blancas, sudadera y mochila negra. Como seña particular, tiene un lunar en el lado izquierdo de la cintura.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) compartió una lista con los nombres de las personas accidentadas y los hospitales donde se encuentran; no aparece el nombre de Brandon, pero hay personas catalogadas como “desconocidas”.

Se actualiza lista de traslados a hospitales, con datos hasta las 05:30 horas de este martes.



Protección Civil compartió la lista de hospitales habilitados, y en Locatel (55 5658-1111) se brindará la información sobre los lesionados.

Hospitales habilitados:



uD83CuDFE5 Hospitales habilitados:



-Belisario Domínguez

-H.G. de Iztapalapa

-ISSSTE de Tláhuac

-Magdalena de las Salinas

-H.G. de Balbuena y Xoco



Otros heridos fueron trasladados a los hospitales General Balbuena, General Iztapalapa, Magdalena de las Salinas del IMSS, 20 de noviembre, General Dr. Darío Fernández Fierro y San Ángel Inn Universidad, así como al ISSSTE Tláhuac, el sanatorio Durango y el hospital de Traumatología Sur.