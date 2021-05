Roemer reprocha "condena anticipada" y niega cualquier tipo de violencia contra mujeres

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde la clandestinidad, Andrés Roemer negó de nueva cuenta haber “violado agredido, amenazado, ni usado ningún tipo de violencia en contra de ninguna mujer”.

En un comunicado enviado a Radio Fórmula, el escritor y conductor sostuvo que nunca ha hecho nada en contra de la voluntad de otro ser humano.

Roemer, quien desde ayer es considerado prófugo de la justicia, lamentó y condenó el linchamiento anticipado en su contra.

“He sido condenado de manera anticipada y se ha desatado en mi contra una campaña de linchamiento público que obedece a diversos intereses. Nunca he hecho nada en contra de la voluntad de otro ser humano”, dijo.

Además, anticipó que por el momento no hará ninguna otra declaración mientras se desarrollan los procedimientos judiciales y las investigaciones que se realizan en su contra.

Ayer la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) dio a conocer que tramitó y obtuvo de un juez una orden de aprehensión en contra de Roemer por la presunta violación, en dos ocasiones, de una de las ocho mujeres que ya interpusieron una denuncia penal en su contra, aunque más de 60 lo acusaron públicamente de haber intentado propasarse con ellas.

En el comunicado, el exconductor de TV Azteca y amigo personal de Ricardo Salinas Pliego, respondió así:

“Rechazo rotundamente todas las acusaciones que se están desplegando en mi contra. Jamás he violado, agredido, amenazado, ni usado ningún tipo de violencia en contra de ninguna mujer”.

Asimismo, indicó que no ha sido notificado por las autoridades pertinentes sobre la orden de aprehensión en su contra y que se enteró a través de los medios de comunicación.

“Estoy enterado a través de los medios de comunicación que se ha librado una orden de aprehensión en mi contra. No conozco las acusaciones que dan origen a la misma ya que no se ha respetado mi derecho a una adecuada defensa ni la presunción de inocencia que debe regir cualquier proceso penal”, se quejó el exdiplomático.

Además, destacó que nunca fue citado a declarar sobre las acusaciones de violencia de género en su contra “ni tuve acceso a la investigación para que se me permitiera conocer quién y de que se me acusa y por tanto no me he podido defender”.

Según Reporte Indigo, Roemer se encuentra desde hace poco más de un mes en Israel, donde una vez más intentó seducir a una mujer de ascendencia mexicana en un bar de Tel Aviv.

Por lo pronto, aparte de la orden de aprehensión en su contra, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas del escritor de 57 años.