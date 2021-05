Saúl Huerta afirma que no hay prueba del abuso contra un menor y los medios ya lo "lincharon"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado morenista Saúl Huerta aseguró que en la carpeta de investigación iniciada en su contra por el presunto delito de abuso sexual en agravio de un adolescente, no existe prueba alguna que lo incrimine y reiteró que es víctima de un complot.

En una segunda entrevista concedida al periodista Juan Francisco Rocha, el legislador que fue separado del grupo parlamentario de Morena tras el escándalo por el que será sometido a un juicio de desafuero, dijo que todo se trata de una “infame calumnia”.

Según él, ya tuvo oportunidad de revisar la carpeta de investigación y no encontró prueba alguna que lo incrimine. Las pruebas periciales toxicológica, proctológica y de forzamiento dieron negativo, lo que, desde su óptica personal, echa por tierra la versión de su acusador.

Por eso insistió en que todo se trata de una “infame calumnia” y los medios ya me lincharon, se quejó.

El diputado refirió luego que dos semanas antes de los hechos conoció a la familia del presunto agraviado.

“Les llevé una despensa y la mamá me pidió ayuda porque su esposo estaba enfermo de covid-19. Me comentó su hijo y su hermana podrían ayudarme. Yo accedí. La señora me pidió que tomáramos fotos y así lo hicimos. Son las mismas fotos que se hicieron virales después”.