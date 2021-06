Circula video de atentado a candidata de MC en Moroleón y cae presunto culpable

GUANAJUATO, Gto. (apro).- La Fiscalía General del estado (FGE) se adelantó al presidente Andrés Manuel López Obrador y dio a conocer la captura de un hombre presuntamente involucrado en el asesinato de la candidata de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Moroleón, Alma Rosa Barragán Santiago, perpetrado el 25 de mayo.



Fernando N. fue capturado en Yuriria, en posesión de varias armas, cartuchos y mariguana, en un operativo realizado por autoridades federales y estatales, informó la FGE.



En su conferencia de esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ayer “hubo detenciones”, en referencia al homicidio de la candidata a la presidencia municipal, quien recibió disparos mientras encabezaba un mitin de campaña.



“Casi en todos los casos se tienen detenidos, presuntos responsables, y vamos mañana a informar sobre eso aquí…hasta en el caso reciente de la candidata que fue lamentablemente asesinada. Ya ayer hubo detenciones”, mencionó López Obrador, al asegurar que los asesinatos políticos ocurridos en el contexto del actual proceso electoral se están resolviendo.



“Que no estén pensando que van a cometer un ilícito y no va a suceder nada porque están bien parados y tienen compradas a las autoridades y porque tienen influencia”, dijo el presidente.



Esta tarde, mediante un comunicado, la Fiscalía guanajuatense confirmó la detención de un presunto involucrado, Fernando N.



Aunque la Fiscalía afirmó que pudo “esclarecer en pocos días el crimen cometido en agravio de la candidata”, en el mismo comunicado reconoció que aún no tiene la identidad de los otros implicados en el homicidio.



El hombre fue capturado en un operativo del Ejército, la Guardia Nacional, agentes de investigación de la FGE y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal en Yuriria, “con armas largas, un fusil, un arma de fuego corta, cargadores, cartuchos útiles, una mira telescópica y hierba verde y seca con las características de la mariguana”.



Añadió: “Los actos de investigación realizados coadyuvaron al esclarecimiento del delito y permitiendo obtener elementos de prueba dentro de las líneas de investigación de los agentes del Ministerio Público y agentes de Investigación Criminal, dotándoles de medios probatorios para la imputación del delito correspondiente”.



El sujeto será presentado ante un juez penal para ser imputado como uno de los responsables.

“La Fiscalía General del estado mantiene abierta la investigación para lograr la identidad de los demás participantes en el hecho delictivo para llevarlos ante un juez de Control”, de acuerdo con el comunicado.

En distintas redes sociales, este martes empezó a circular un video que muestra el momento en que Alma Rosa Barragán se encuentra hablando en el mitin que iniciaba, la tarde del 25 de mayo, cuando de repente se escuchan disparos y ella cae herida de muerte.