"Hasta me salen debiendo porque pagué de más": El Güero Palma

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En una entrevista que concedió al periódico El Financiero, Héctor Luis Palma Salazar, conocido como “El Güero Palma”, considera que está detenido por cuestiones políticas y dice sospechar que forma parte de un “arraigo político” debido a las elecciones.

Lamenta que se le considere una leyenda negra, el mito sobre su persona que le impide quedar libre cuando ya cumplió con la ley. “Hasta me salen debiendo, porque pagué de más”, dice.

Tras 26 años preso en Estados Unidos, donde cumplió su sentencia y quedó libre por posesión de narcóticos, el integrante del cártel de Sinaloa durante las décadas de los 80 y 90 afirma en la entrevista que fue detenido de manera injusta y pide al presidente Andrés Manuel López Obrador conocer la verdad sobre su caso, pues señala que junto con el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, alguien les ha informado mal:

“Puede que personas cercanas les estén dando información incorrecta y de mala fe para echarle leña al fuego y obstaculizar mi libertad, se debe investigar quién está detrás”, dijo.

Acerca de las versiones de que una vez que esté libre se dedicará al narcotráfico y a las venganzas, responde:

“Yo me dedicaré a trabajar las tierras heredadas de mis padres, a mi familia. Están equivocados quienes dicen eso de mí, lo que menos quiero son problemas, pues llevo la mitad de mi vida preso y lo que más deseo es paz y armonía para mí y mi familia”.

“No entiendo la razón por la que estoy arraigado, pues ya demostré ante la justicia que soy inocente y por eso me dieron mi libertad, la cual el gobierno federal no respetó, violando mis derechos fundamentales y universales; además el señor Presidente etiquetó mi caso como asunto de Estado sin un argumento sólido”, indica.

Y considera que está detenido por cuestiones políticas, de lo contrario estaría libre, pues hasta el momento no han podido comprobar nada en su contra, “lo que me hace sospechar que formo parte de un arraigo político debido a las elecciones. En la mañanera el Presidente dijo que si me liberaba qué dirían los ninis. Entonces, ¿las sentencias de los jueces están al arbitrio del qué dirán?”, se pregunta Palma.

“El que nada debe nada teme. Pero, ojo, tengo mucho temor de ir a prisión sin haber cometido algún delito, no es justo que estén jugado con mi vida y la de mi familia, ya que en 2016 me fueron fabricados dos procesos injustamente, donde me tardé cinco años para salir de ellos, el fiscal siempre actuó de mala fe. Tengo temor de que pueda ser víctima de fabricación de delitos”, indica.

Dice que la leyenda negra que se le atribuye es inexistente, sólo un mito, pues nunca se le demostró jurídicamente ningún homicidio y tanto en México como en Estados Unidos lo han calificado como de peligrosidad mínima.

“El día que recobre mi libertad no voltearé hacia el pasado ni a ninguna venganza, a pesar de que en mi familia hubo muchas pérdidas, eso le corresponde al propio gobierno hacer su trabajo, y si no lo hace, se lo dejamos a Dios nuestro señor”, afirma El Güero Palma.

Acerca de legalizar el consumo de mariguana, acepta que es un mal que afecta a toda la sociedad:

“En mi opinión no es mala idea legalizarla, siempre y cuando haya una regulación adecuada, ya que actualmente, por lo que me he dado cuenta, se ha desbordado la violencia en algunos casos por el consumo de drogas a nivel nacionales con las llamadas ‘tienditas’, cosa que hace 26 años había lo mínimo; sin embargo, México actualmente es un consumidor a gran escala”.

Acerca de la forma en que lo han mostrado en las narcoseries, aclara que no las ha visto, pero por pláticas, señala que están basadas en fantasías del escritor para atraer la atención, el morbo, pero nada tienen que ver con su persona.

También rechaza que él haya seguido operando desde el penal de Puente Grande, Jalisco, cuando estuvo preso.

Acerca de por qué cree que el exfiscal de Nayarit, Édgar Veytia, lo acusó de homicidios, responde: “Me acusó de delitos que no cometí, fabricando pruebas falsas que se desvanecieron al inicio del proceso, dándome la libertad porque el testigo que deponía en mi contra no coincidió ni con las huellas digitales ni con la firma”.

Al final, dice que no valió la pena pasar por toda esta situación.

“He perdido 26 años de mi vida, en las cuales perdí los momentos más importantes tanto de mis hijos como de mis nietos (…) Quiero expresar que todos merecemos una segunda oportunidad”, dijo El Güero Palma en la respuesta por escrito al cuestionario que le hizo llegar El Financiero.