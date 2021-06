Jorge Alcocer recibe segunda dosis de vacuna contra covid; AMLO, la siguiente semana

CIUDAD DE MÉXICO (apro). - El titular de la Secretaría de Salud (Ssa), Jorge Alcocer Varela, recibió la segunda dosis de la vacuna contra el covid-19 durante la conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

“No dolió nada, me conmovió porque ya estoy inmunizado, me emociona completamente porque ya estaré protegido en 10 o 15 días que se generan los anticuerpos y no queda más que seguir protegiendo a los demás, es una situación que realmente vale la pena”, expresó el funcionario federal.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que él se aplicará la segunda dosis la próxima semana.

“Todavía me falta, me dicen los médicos, pero la otra semana ya me toca, hay que seguir dando el ejemplo”, indicó el mandatario.

Luego, señaló que existe un porcentaje importante de ciudadanos en el mundo que no quiere vacunarse contra el Covid-19 y en el caso de México, dijo, que el gobierno federal ha logrado que la vacunación “porcentualmente sea alta con relación a otros países”.

“Esto se debe a que hemos estado haciendo promoción, informando de que no afecta la vacuna, al contrario, protege”, indicó el mandatario.