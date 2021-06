Vacunación podría suspenderse el domingo 6 de junio por la jornada electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El director General de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, adelantó que es probable que el 6 de junio, día de las elecciones intermedias, no haya puestos de vacunación activos para que la población pueda ejercer su derecho al voto sin problemas, aunque dijo que el miércoles lo reconfirmará y dará toda la información.

“Creo que se está tomando la previsión de que el domingo de la elección no se realice la vacunación. Sería el único día en el cual no se llevaría a cabo la vacunación, precisamente por estos detalles y dar toda la oportunidad para que la participación sea la mejor porque también hay que recordar que las personas que atienden la vacunación tendrían que ejercer su derecho al voto y tenemos identificado que es probable que no se lleve a cabo, pero sin embargo mañana lo reconfirmamos”, indicó en la conferencia de prensa vespertina sobre la pandemia en el país.

Asimismo, comentó que se estuvo sacando de contexto que no se iba a requerir la credencial de elector, lo cual no es cierto, fue una mala interpretación. Aclaró que el lineamiento recomienda y pondrá en práctica este domingo es que no se entregue físicamente la credencial de elector al funcionario de casilla para evitar el contacto directo.

“Lo que se le va a pedir al elector es presentarla, pero bastará que la muestre a una distancia para que pueda el funcionario tomar los datos, para no haya un contacto directo”, agregó.

Se pidió, además, que en las cabinas en donde se marca el voto no sean tan cerradas y permitan la ventilación del espacio.

“Los puntos de sana distancia van a estar muy bien ubicados para evitar aglomeraciones y aquí es muy importante decirle a la población que todos hagamos caso a las recomendaciones que nos darán desde que lleguemos al punto de votación hasta que salgamos.

“Muy importante el uso de cubrebocas en este tipo de espacios porque vamos a estar en interacción con otras personas y esto va a limitar un poco la transmisión que estemos expidiendo virus en ese ambiente. Y guardar las disposiciones la sana distancia, el lavado de manos, y de seguro vamos a tener a disposición el alcohol gel para poderlo realizar. No debemos limitar nuestra participación, ni como electores ni como funcionarios de casilla, ejerzamos nuestro voto y hagámoslo participando y acatando las medidas de seguridad”, indicó.

Asimismo, dijo que se estuvo trabajando con la autoridad electoral a través de la revisión de las propuestas de lineamientos que ellos estuvieron diseñando para crear un ambiente de seguridad en los eventos electorales.

“Esto se ha revisado ampliamente, en los últimos documentos validados de manera conjunta para que se llevara en conjunto la implementación.

En lo general son varios documentos, también tengo entendido que están en páginas oficiales para su revisión y han formado parte de la capacitación para los actores en las casillas, sino que forman parte de la comunicación de riesgos a la población que obviamente se invita a participar y ejercer su derecho al voto el próximo domingo”, agregó.

Además, dijo, integra una serie de acciones que se van a llevar a cabo al interior de los ambientes. Recordemos que estos ambientes son variados dependiendo de la disponibilidad de espacios que haya en cada lugar, pero siempre las recomendaciones siempre son a tratar en todo momento la sana distancia y limitar la interacción entre las personas que están participando en la votación, como entre los funcionarios de casilla y los electores.

“Hay una serie de disposiciones que se emitieron y que obviamente a observar y respetar por el mismo órgano electoral y los funcionarios que están ahí en las casillas, tienen este objetivo”, destacó.

La vacunación

Hasta el 31 de mayo, al corte de las 21:00 horas, se aplicaron 511 mil 334 personas, las cuales suman un total de 30 millones 990 mil 908 dosis, aplicadas a 22 millones 43 mil 213 personas, de las cuales 12 millones 604 mil 789 ya tienen el esquema completo y 9 millones 438 mil 424 solo tienen una dosis.

“¿Qué podemos destacar el día de hoy? Que estas más de 22 millones de personas vacunadas representan un cuarto de la población que esta lista para recibir la vacuna. El 25% ya se logró esta cobertura, la cual además adquiere mayor relevancia cuando sabemos que en este porcentaje están las personas con mayores riesgos de padecer enfermedad grave y fallecer de covid-19”.