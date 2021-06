AMLO anuncia reforma para fortalecer la CFE; si adversarios se oponen asumirán la responsabilidad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que “en su momento” presentará a la Cámara de diputados federales una iniciativa de reforma constitucional para “fortalecer” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y revertir los efectos de la reforma energética del anterior gobierno que beneficia a empresas privadas extranjeras en el sector de producción y suministro de energía eléctrica.

Además, dijo que no hay ningún problema si los legisladores del PRI se oponen a apoyar las iniciativas del Ejecutivo y calificó de hipócritas a sus adversarios que conformaron la alianza partidista opositora porque se unieron pese a sus diferencias ideológicas.

“Yo hice el compromiso de no subir la luz, pero necesito que la Comisión Federal de Electricidad se fortalezca y no enfrente una competencia desleal porque se les da prioridad a las empresas extranjeras”, expresó el mandatario en la conferencia mañanera.

El titular del Ejecutivo federal dijo que si la reforma constitucional no alcanza la mayoría calificada que se requiere para aprobarla, los legisladores federales asumirán la responsabilidad y quedará de manifiesto que “no son representantes populares, aunque se hagan llamar así, son representantes de grupos de intereses creados”, indicó.

“Entonces, eso lo tenemos que resolver porque si siguen haciendo a un lado a la Comisión y no le permiten que la energía que producen en sus plantas suba a la línea o red de transmisión, si no hay lo que llaman despacho porque tienen que subir primero la energía que producen las plantas de Iberdrola o particulares, porque hicieron la reforma para entregarle a los particulares la energía a costa de los intereses de la nación”, señaló el mandatario.

Por eso dijo que será una “irresponsabilidad” de su parte, no presentar la reforma constitucional para garantizar la independencia de la CFE.

“Eso es la transformación, aunque no logremos todo, ahora que se obtuvo la mayoría simple en la Cámara de diputados federales, dicen los adversarios que no tenemos la mayoría calificada y ya no habrá reformas constitucionales. Si son necesarias, voy presentar reformas constitucionales aun cuando no pasen o las rechacen”, advirtió.