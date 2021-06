Amparo contra orden de aprehensión a García Cabeza de Vaca parte de la "justicia de elite": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la decisión de un juez federal que otorgó un amparo definitivo contra cualquier orden de detención al gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca.

“Tenemos que actuar de manera institucional, independientemente de estas decisiones de los jueces que son lamentables porque no es posible que el Poder Legislativo decida que procede el desafuero y que debe de llevarse a cabo la investigación en contra del gobernador de Tamaulipas que las autoridades competentes hagan su trabajo y de repente el juez ampara”, expresó el mandatario en la conferencia mañanera.

El titular del Ejecutivo federal reprochó así el amparo otorgado al mandatario tamaulipeco:

Por ello, consideró que el problema que tiene el Poder Judicial es el hecho de que protege y ampara “solo a las elites, a los potentados, a los representantes de la llamada clase política o los dueños de las grandes corporaciones, es una justicia entre comillas de élite”, dijo y remató:

“Solo se castiga al que no tiene agarraderas al que no tiene para comprar su inocencia, eso está mal, pero hay que respetar la decisión del juez, respetarla porque queremos vivir en un auténtico Estado de derecho, no en un estado de chueco o cohecho”, indicó.